दिग्गज फिल्म अभिनेता रजनीकांत को 51 वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा की गयी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गुरुवार को इस बात की घोषणा की। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की घोषणा करते समय एक पत्रकार ने केंद्रीय मंत्री से पूछा कि रजनीकांत भी तमिलनाडु से आते हैं और अभी वहां पर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। पत्रकार के सवाल पर मंत्री ने कहा कि हद हो गई, सवाल ठीक पूछना चाहिए।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हिंदी और अंग्रेजी में बारी-बारी से रजनीकांत के नाम का एलान किया। उसके बाद उन्होंने बताया कि दादा साहब फाल्के का भारतीय फिल्म जगत में क्या योगदान रहा है। इसी बीच एक पत्रकार ने उनसे इस अवॉर्ड की टाइमिंग और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर सवाल कर दिए जिसपर मंत्री नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि हद हो गयी है। ये फिल्म दुनिया का पुरस्कार है। रजनीकांत 50 साल से काम कर रहे हैं। सवाल भी ठीक पूछना चाहिए।

#Live | Union Minister @PrakashJavdekar announces that 51st Dadasaheb Phalke Award will be conferred upon actor @Rajinikanth.

Listen in. pic.twitter.com/3rtyoLW8Wd

