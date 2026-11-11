देशभर में भाई दूज का त्योहार आज पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। पवार परिवार हर साल दिवाली के साथ भाई दूज का त्योहार भी बड़े उत्साह से मनाता आ रहा है। हालांकि, इस साल महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन के बाद पवार परिवार ने दिवाली नहीं मनाई। लेकिन जब आज भाई दूज का त्योहार है तो शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले को अपने दिवंगत भाई अजित पवार की कमी खल रही है। इसको लेकर सुप्रिया सुले ने भावुक पोस्ट लिखी है।

सांसद सुप्रिया सुले ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “दादा, यह पहली दिवाली और पहला भाऊ-बीज (भाई दूज) है जब तुम हमारे साथ नहीं हो। हर साल, हम बहनें इस दिन का कितनी बेसब्री से इंतजार करती थीं! लेकिन इस साल, जैसे ही भाऊ-बीज का दिन आया, मेरे मन में तुम्हारी अनगिनत यादें ताजा हो गईं।”

हम बहनें तुम्हें कितना याद करती हैं- सुप्रिया सुले

शरद पवार की बेटी ने आगे लिखा, “हमारा साथ बिताया हुआ समय, हमारी बातें, हमारी हंसी-मजाक, मुझे आज भी याद है कि तुम हम बहनों के साथ कितने खुश रहते थे। वे पल, जो उस समय बहुत आम लगते थे, आज बहुत अनमोल लगने लगे हैं। दादा, आज तुम्हारी कमी बहुत खल रही है। हम बहनें तुम्हें कितना याद करती हैं, इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। तुम हमारे दिलों में हो और हमेशा रहोगे।”

अजित पवार का हो गया था निधन

बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार की प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी। पुणे जिले में विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई थी। अधिकारियों ने बताया था कि यह घटना तब हुई जब पवार का विमान पुणे के बारामती इलाके में उतर रहा था। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) की प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, विमान में सवार किसी भी व्यक्ति की जान नहीं बची। NCP प्रमुख को स्थानीय निकाय चुनावों से पहले रैलियों को संबोधित करने के लिए बारामती की यात्रा करनी थी।

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महाराष्ट्र में इन दिनों एनसीपी के दोनों के साथ आने की चर्चा जोरों पर हैं। ऐसे में भाजपा के शीर्ष नेता भी क्षेत्रीय दलों के साथ अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश में जुट गए हैं। इसमें शरद पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी (एसपी) भी है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…