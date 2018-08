शनिवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए रक्षा मंत्रालय ने 46000 करोड़ के रक्षा खरीद बजट को मंजूरी दे दी। मंजूरी मिलने के बाद 21000 करोड़ में नौसेना के लिए 111 हेलिकॉप्‍टर खरीदे जाएंगे। यह फैसला किसी भी तरह की खरीद पर मंत्रालय के सर्वोच्च निर्णय लेने वाली कमेटी रक्षा खरीद परिषद (डीएसी) की बैठक में लिया गया।

Rs. 24,879.16 Crores of the total amount approved by DAC has been granted for other proposals, which includes approval for procurement of 150 Indigenously Designed Advanced Towed Artillery Gun Systems for Army at an approximate cost of Rs 3,364.78 crores.

