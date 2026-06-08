दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले CPI के जनरल सेक्रेटरी डी राजा ने कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठाए हैं। डी राजा ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा कि कहा जा रहा है कि डीएमके को छोड़कर 23 दल मीटिंग में शामिल होंगे। हालांकि हमें यह पता लगाने की जरूरत है कि इस मीटिंग में कितने दल और नेता शामिल हो रहे हैं।
डी राजा ने कहा कि मल्लिकार्जुन इस समय इंडिया गठबंधन के चेयरपर्सन हैं। हमें उनके दफ्तर से सूचना मिली है लेकिन हमें किसी खास एजेंडे या मुद्दे के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। इस बारे में वहां पहुंचने पर ही हमें पता चलेगा।
इंडिया गठबंधन की बैठक में क्या मुद्दे उठाएंगे वाम दल?
इस सवाल के दवाब में डी राजा ने कहा कि जहां तक बात लेफ्ट की है, हमारे अपने मुद्दे हैं और हम वो उठाएंगे। जैसा की सभी जानते हैं कि केरल चुनाव के दौरान कांग्रेस नेताओं ने लेफ्ट की ईमानदारी और विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। इन नेताओं में कांग्रेस के विभिन्न जिलों के आम नेता ही नहीं बल्कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर के नेता भी शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव में यह भी कहा कि लेफ्ट अब लेफ्ट नहीं रहा है, लेफ्ट और बीजेपी के बीच के गठबंधन है। ऐसे बयान स्वीकार नहीं किए जा सकते। डी राजा ने कहा कि इंडिया गठबंधन के दलों के बीच आपसी सम्मान और आपसी भरोसा होना जरूरी है। आपसी भरोसे और सम्मान के बिना हम एक एकजुट आंदोलन कैसे खड़ा कर सकते हैं?
दिल्ली में लगे ‘इंडिया गठबंधन में कन्फ्यूजन’ वाले होर्डिंग
इंडिया गठबंधन की मीटिंग से पहले दिल्ली में कई जगहों पर ऐसे होर्डिंग लगे दिखाई दिए, जिनमें इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के नेताओं के कांग्रेस और राहुल गांधी के विरोध में दिए गए पुराने बयानों का जिक्र किया गया है। इन सभी होर्डिंग्स पर लिखा है, “INDI अलान्यस वाले जो आपस में लड़ रहे हैं, वो साथ क्या लड़ेंगे।”
पोस्टर्स पर क्या लिखा है?
ममता बनर्जी की तस्वीर वाले पोस्टर में लिखा है, “कांग्रेस अपनी विश्वसनीयता खो रही है। हम कांग्रेस पर निर्भर नहीं रह सकते।”
अरविंद केजरीवाल की तस्वीर वाले पोस्ट पर संदेश है, “गुजरात में भी कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहिए।”
शरद पवार के पोस्टर वाली तस्वीर पर लिखा है, “राहुल गांधी में कंसिस्टेंसी की कमी है।”
तमिलनाडु के पूर्व डिप्टी डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन के पोस्टर पर लिखा है, “20 साल से ज्यादा समय तक कांग्रेस हमारी पीठ पर चढ़कर आगे बढ़ती रही, और आज उन्होंने हमारी ही पीठ में छुरा घोंप दिया।”
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