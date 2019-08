निजामाबाद के BJP सांसद बोले- यह अशुभ नाम, लोग कर रहे बदलने की मांग

बीजेपी सांसद धर्मापुरी अरविंद का कहना है कि उनकी लोकसभा क्षेत्र के लोग निजामाबाद का नाम बदलकर इंदुर करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि लोग निजामाबाद नाम को अशुभ मान रहे हैं और जिले का नाम बदलने की मांग कर रहे हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक सांसद का कहना है कि इंदुर शुभ नाम है और हिंदू और भारत से संबंधित भी है। तेलंगाना सरकार की वेबसाइट के मुताबिक निजामाबाद का नाम 18वीं शताब्दी के हैदराबाद के निजाम असफ जाही छठें (VI) के नाम से लिया गया है।

वेबसाइट के मुताबिक पांचवी शताब्दी में शासन करने वाले राजा इंद्रदत्त के दौर में जिले का नाम इंदुर ही था। बता दें कि 2011 की जनगणना रिपोर्ट के मुताबिक इस जिले की कुल जनसंख्या 15.77 लाख है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की आने के बाद फैजाबाद का नाम अयोध्या कर दिया गया और इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया। इस बदलाव के बाद तेलंगाना में भी शहरों के नाम बदलने की मांग उठती रही है।

D Arvind, BJP MP from Nizamabad in Telangana: People of Nizamabad are demanding to re-name Nizamabad as Indur. People feel that Nizamabad is an inauspicious name. People’s sentiments are connected with Indur & it’s an auspicious name and also Indur relates to Hindu and India. pic.twitter.com/IXuetowTbw

— ANI (@ANI) August 20, 2019