Cyclone Sitrang Update: साइक्लोन सितरंग ने बांग्लादेश में मचाई तबाही, 35 लोगों की मौत, हजारों घर बर्बाद

बांग्लादेश सरकार ने कहा कि लगभग 10,000 घर इस चक्रवात के कारण क्षतिग्रस्त हो गए और 6,000 हेक्टेयर (15,000 एकड़) से अधिक फसल नष्ट हो गई।

चक्रवात सितरंग ने बांग्लादेश में भयंकर तबाही मचाई (Express Photo by Partha Paul)

