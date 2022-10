Cyclone Sitrang: चक्रवात सितरंग हुआ तेज, बंगाल और पूर्वोत्तर में भारी बारिश की चेतावनी

Cyclone Sitrang: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, सोमवार तड़के 3.17 बजे, चक्रवात बंगाल में सागर द्वीप से 520 किमी दक्षिण और बांग्लादेश में बारीसाल से 670 किमी दक्षिण-दक्षिण पश्चिम में था।

Cyclone: पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कई जिलों में अलर्ट (Photo- File)

पढें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram