Cyclone Gaja Today LIVE Updates: कुड्डालोर में भारी बारिश शुरू, 1,313 लोग किए गए शिफ्ट

गाजा साइकलोन तेजी से आगे बढ़ रहा है। नॉर्थ ईस्ट नागापट्टिनम से करीब 180 किलोमीटर दूर है। यह कोस्ट को आधी रात के करीब में क्रॉस करेगा।

Watch the movement of #GajaCyclone. It is approximately 180 km East North East of #Nagapattinam. Will cross the coast around midnight. #ChennaiRains @SkymetWeather pic.twitter.com/z1gwnWHphr