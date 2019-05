Cyclone Fani effect at AIIMS Bhubaneswar: चक्रवाती तूफान फानी का कहर शुक्रवार (तीन मई, 2019) को ओडिशा में देखने को मिला। तेज हवा के झोंकों की वजह से वहां भुवनेश्वर स्थित अखिल भारतीय आयुविर्ज्ञान संस्थान (एम्स) की छत को कथित तौर पर भीषण नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि इसी वजह से पांच मई को होने वाली स्तानकोत्तर (पीजी) परीक्षा टाल दी गई है।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग की सचिव प्रीति सुदन ने बताया, “एम्स भुवनेश्वर की छत को भारी नुकसान हुआ है। हालांकि, सभी मरीज, कर्मचारी और छात्र सुरक्षित हैं। पर नुकसान की वजह से कई पानी की टंकियां फट गईं, लाइट के खंभे भी गिर गए और एसी को भी भीषण नुकसान हुआ है। हमारे मदद के लिए काफी राहत सामग्री है और हम राज्य की सहायता के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।”

घटना से जुड़े कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया के जरिए सामने आए हैं, जो कि काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये क्लिप्स सुबह करीब 10 बजे फानी तूफान के दस्तक देने के बाद की हैं और उनमें जोरदार हवा के झोंके और भारी बारिश होती दिख रही थी।

"Extensive damage to structure of AIIMS Bhubaneswar reported due to #CycloneFani . All patients,staff, students safe.Many water tanks have blown off,lighting poles are down, airconditioners damaged. We have enough supplies, ready to support the state" – Health Secy Preeti Sudan pic.twitter.com/Me1WHqZimY

