Cyclone Fani: चक्रवाती तूफान फानी ने ओडिशा के पूरी में दस्तक दे दी है। पुरी में 245 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ बारिश भी हो रही है। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी। इस बीच भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता बिजयंत पांडा ने फानी तूफान का एक वीडियो शेयर किया है। उन्होंने पूरी स्थित अपने घर के बाहर तूफान की वजह से किस तरह कै हालात हैं इसे एक वीडियो में दिखाया है।

उन्होंने वीडियो के साथ ट्वीट किया ‘यह मेरे घर के बाहर का नजारा है। चक्रवाती तूफान फानी की वजह से पेड़ उखड़ चुके हैं। मैं सभी की सुरक्षा की कामना करता हूं। मैं और मेरी टीम राहत और बचाव कार्य के लिए आपकी मदद के लिए तैयार हैं।’

The scene outside my home. One of these trees has just been uprooted, & the brunt of #CycloneFani (now lashing Puri, Konark, Chilika) is still more than an hour away from here!

Praying for the safety of all, my team & i remain ready to assist with rescue & relief operations pic.twitter.com/7oTdAV6pE5

— Chowkidar Baijayant Jay Panda (@PandaJay) May 3, 2019