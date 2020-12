भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक, तमिलनाडु और केरल के लिए खतरे के तौर पर देखा जा रहा बुरेवी तूफान मन्नार की खाड़ी के पास ही ठहरा है और इसकी रफ्तार भी कमजोर पड़ी है। फिलहाल यह तूफान पांबन से 70 किमी की दूरी पर है। और इसके आसपास 55-65 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जो कि 74 किमी प्रतिघंटे तक जा रही हैं।

Deep Depression over Gulf of Mannar at 0530 IST today is close to Ramanathapuram District coast remained practically stationary, about 40 km southwest of Ramanathapuram, 70 km west-southwest of Pamban . The associated wind speed is about 55-65 gusting to 75 kmph. pic.twitter.com/UTnITPHjjB