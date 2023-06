Biparjoy: कमजोर हुआ बिपरजॉय, बिजली आपूर्ति बहाल करने में जुटी सरकार, CM भूपेंद्र बोले- पीएम मोदी और अमित शाह के मार्गदर्शन में हुआ संभव

चक्रवात बिपरजॉय और भारी बारिश के कारण रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने 13 ट्रेनों को शनिवार के लिये रद्द किया।

Cyclone Biparjoy Effect (Source- ANI)

गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्रों में तबाही मचाने के बाद चक्रवात बिपरजॉय कमजोर पड़ गया और दक्षिण राजस्थान की ओर बढ़ गया। चक्रवात से हुई तबाही के बाद गुजरात सरकार के सामने करीब 1,000 गांवों में बिजली आपूर्ति बहाल करने और सड़कों पर गिरे पेड़ों को हटाने की चुनौती है। इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि उत्तर गुजरात में भारी बारिश होने का अनुमान है। पीएम मोदी और अमित शाह के मार्गदर्शन में हुआ संभव- गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल ने कहा कि हम एक बड़ी आपदा से लड़ने में सक्षम हुए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य एजेंसियों ने चक्रवात से होने वाले किसी भी नुकसान से बचाव के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में यह संभव हुआ। मैं राज्य की जनता का उनके सहयोग के लिए आभारी हूं। गुजरात में चक्रवात बिपरजॉय से एक भी मौत नहीं एक प्रेस विज्ञप्ति में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के हवाले से कहा गया है कि पहले से प्लानिंग और एक लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने से किसी व्यक्ति की मौत नहीं हुई। विज्ञप्ति में कहा गया है कि बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए कच्छ, देवभूमि द्वारका, जामनगर, मोरबी, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, राजकोट और पोरबंदर जिलों में 1,127 टीम काम कर रही हैं वहीं वन विभाग ने सड़कों पर गिरे 581 पेड़ों को हटा दिया है। इससे पहले राज्य राहत आयुक्त आलोक कुमार पांडे ने संवाददाताओं से कहा था,‘‘ चक्रवाती तूफान बिपारजॉय से राज्य में किसी व्यक्ति की जान जाने की सूचना नहीं है। यह राज्य के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। यह हमारे सम्मलित प्रयासों से संभव हो सका।’’

पढें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram