आंध्र प्रदेश में चक्रवात अर्नब के असर से भारी बारिश और बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के साइक्लोन वार्निंग सेंटर ने बुधवार, 28 अक्टूबर को राज्य के 13 जिलों और केंद्रशासित प्रदेश यानम के लिए फ्लैश फ्लड यानी अचानक बाढ़ आने का मध्यम से उच्च जोखिम जारी किया। यह चेतावनी गुरुवार सुबह 5:30 बजे तक प्रभावी रहने की बात कही गई।

मौसम विभाग के अनुसार, चक्रवात के प्रभाव से कई इलाकों में मध्यम से भारी फ्लैश फ्लड का खतरा है। खासकर उन निचले इलाकों में पानी भरने और अचानक बाढ़ आने का खतरा है, जहां की मिट्टी पहले से ही पानी से पूरी तरह भरी हुई है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और स्थानीय प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है।

13 जिलों में अचानक बाढ़ का खतरा

IMD की चेतावनी में आंध्र प्रदेश के बापटला, गुंटूर, एनटीआर, कृष्णा, एलुरु, पूर्वी गोदावरी, काकीनाडा, अल्लूरी सीताराम राजू, विशाखापत्तनम, विजयनगरम, अनकापल्ली, पार्वतीपुरम मान्यम और पश्चिमी गोदावरी जिले शामिल हैं। इन क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव और सतही पानी का बहाव बढ़ने की आशंका जताई गई है।

इसके अलावा, मौसम विभाग ने उत्तर आंध्र प्रदेश के समुद्र के किनारे और ओडिशा के बड़े हिस्से में बुधवार सुबह 11:30 बजे से गुरुवार सुबह 5:30 बजे तक तूफानी लहरों और समुद्र में खराब स्थिति को लेकर चेतावनी जारी की। इस दौरान हवा की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान जताया गया।

कई इलाकों में रिकॉर्ड बारिश, 26 सेंटीमीटर तक बरसा पानी

चक्रवात अर्नब के प्रभाव से आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में अत्यधिक भारी बारिश दर्ज की गई। बुधवार सुबह 8:30 बजे तक पिछले 24 घंटों में गरिविडी में सबसे अधिक 26 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं, अनकापल्ली, श्रींगवरपुकोटा, वेपाडा और चीपुरुपल्ले में 25-25 सेंटीमीटर बारिश हुई।

भीमुनिपट्टनम, मेंटाडा और येलमंचिली में 24-24 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। गंट्याडा और रणस्थलम में 23-23 सेंटीमीटर पानी बरसा। गजपतिनगरम, नेल्लीमर्ला, विशाखापत्तनम और मेरकमुडिदम में 22-22 सेंटीमीटर, जबकि चोडावरम और बोंडापल्ले में 21-21 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई।

ओडिशा में भी बुधवार सुबह 8:30 बजे तक बहुत भारी से अत्यधिक भारी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में बादल गरजने के साथ बारिश होती रहेगी।

96 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवा

मौसम विभाग के मुताबिक, बुधवार सुबह 8:30 बजे तक पिछले 24 घंटों में मछलीपट्टनम में अधिकतम 96 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार हवा चली। विशाखापत्तनम और काकीनाडा में हवा की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई। कलिंगपट्टनम में 70 किलोमीटर प्रति घंटे, बापटला में 45 किलोमीटर प्रति घंटे और कावली में 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा दर्ज की गई।

IMD ने बताया कि चक्रवात अर्नब बुधवार सुबह 8 बजे तक समुद्र के किनारे पर लैंडफॉल की प्रक्रिया पूरी कर चुका था। इसका केंद्रीय हिस्सा पूरी तरह जमीन पर आ गया था। सुबह 8:30 बजे यह सिस्टम तटीय आंध्र प्रदेश, यानम और पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के आसपास केंद्रित था।

यह नरसापुरम से लगभग 20 किलोमीटर पूर्व-उत्तरपूर्व, यानम से 40 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम, काकीनाडा से 60 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम, मछलीपट्टनम से 90 किलोमीटर पूर्व-उत्तरपूर्व और तूनी से 120 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में स्थित था।

अगले 48 घंटों में कमजोर पड़ सकता है चक्रवात

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, चक्रवात अगले 48 घंटों में उत्तर-उत्तरपश्चिम दिशा में आगे बढ़ सकता है और धीरे-धीरे कमजोर पड़ सकता है। इसके अगले छह घंटों में चक्रवाती तूफान से कमजोर होकर उसके बाद के छह घंटों में गहरे दबाव वाले क्षेत्र में बदलने की संभावना जताई गई।

हालांकि, चक्रवात के कमजोर होने के बावजूद बारिश और तेज हवाओं का खतरा तुरंत खत्म होने की उम्मीद नहीं है। IMD ने 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक आंध्र प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश, गरज-चमक और बिजली गिरने की आशंका जताई है।

बुधवार को आंध्र प्रदेश के समुद्र किनारे वाले हिस्सों और यानम में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश का अनुमान था। कुछ इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश भी हो सकती थी। इस दौरान 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई। तटीय आंध्र प्रदेश, यानम और रायलसीमा में गरज-चमक और बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया।

गुरुवार, 29 अक्टूबर को तटीय आंध्र प्रदेश और यानम में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इन इलाकों के साथ रायलसीमा में भी गरज-चमक और बिजली गिरने की आशंका है। 30 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच आंध्र प्रदेश के समुद्र किनारे वाले इलाकों और यानम में गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना बनी रहेगी। वहीं, 1, 2 और 3 नवंबर को कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 1 नवंबर तक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान जताया।

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र से मांगी मदद

चक्रवात से हुए नुकसान के बीच आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की। इससे पहले उन्होंने गृह मंत्री को पत्र लिखकर चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति और नुकसान की जानकारी दी थी। मुख्यमंत्री एने केंद्र सरकार से राहत, पुनर्वास और प्रभावित इलाकों में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए आवश्यक सहायता देने का अनुरोध किया है।

क्या होता है फ्लैश फ्लड?

फ्लैश फ्लड यानी अचानक बाढ़ ऐसी स्थिति है, जिसमें कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों के भीतर पानी का स्तर तेजी से बढ़ जाता है। यह भारी बारिश, बांध या तटबंध टूटने अथवा पानी के रास्तों में अचानक रुकावट आने के कारण हो सकती है। इस तरह की बाढ़ बेहद खतरनाक होती है, क्योंकि पानी तेजी से बहता है और लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए बहुत कम समय मिलता है।

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