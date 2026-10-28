आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय इलाकों में साइक्लोन अर्नब का असर देखने को मिला है। भारी बारिश और तेज हवाओं के चलते आंध्र प्रदेश में आठ लोगों की मौत हो गई। कई जगह पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए, तो कहीं सड़कें और मकान क्षतिग्रस्त हो गए। फसलों को भी नुकसान पहुंचा है।

वहीं, ओडिशा सरकार का कहना है कि राज्य में अब तक किसी की जान नहीं गई है। सरकार ने राहत और बचाव के लिए कई टीमें तैनात की हैं और हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है।

आंध्र प्रदेश में तूफान से भारी तबाही

साइक्लोन अर्नब बुधवार तड़के आंध्र प्रदेश और यानम के तटों से टकराया। तूफान के कारण कई तटीय जिलों में भारी बारिश हुई और तेज हवाओं ने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, आंध्र प्रदेश में आठ लोगों की जान चली गई। मृतकों में वे लोग शामिल हैं, जिनकी मौत पेड़ गिरने, बिजली के खंभे ढहने और करंट की चपेट में आने से हुई।

पश्चिम गोदावरी जिले के भीमावरम में दो लोगों की मौत हो गई। इनमें एक व्यक्ति की जान पेड़ गिरने से गई, जबकि दूसरे की मौत बिजली का खंभा गिरने से हुई। कोनसीमा जिले में मकान ढहने से एक महिला की मौत हुई। विशाखापत्तनम में भी बिजली के खंभे गिरने से दो महिलाओं की जान चली गई।

इसके अलावा, अनाकापल्ली जिले के येलमंचिली में एक महिला की मौत खुले बिजली के तार की चपेट में आने से हुई। तूफान के आने से पहले आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों से 20 हजार से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था।

135 किमी प्रति घंटे तक पहुंची हवा की रफ्तार

तूफान ने आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में तेज हवाओं और भारी बारिश के कारण भारी नुकसान पहुंचाया। मौसम संबंधी रिपोर्ट के अनुसार, तट से टकराते समय तूफान की अधिकतम निरंतर हवा की रफ्तार 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जबकि झोंकों की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई।

तूफान के प्रभाव से सैकड़ों पेड़ उखड़ गए और बिजली के खंभे गिर गए। कई जगहों पर सड़कें अवरुद्ध हो गईं, बिजली आपूर्ति बाधित हुई और संचार सेवाओं पर भी असर पड़ा। विशाखापत्तनम के निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। शहर में 24 घंटे के दौरान 20 सेंटीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई।

काकीनाडा जिले में शुरुआती आकलन के अनुसार, सैकड़ों पेड़ और करीब 100 बिजली के खंभे गिर गए। वहीं, जिले की उप्पाडा तटीय सड़क पूरी तरह बह गई। कोनसीमा और काकीनाडा के कई इलाकों में बिजली कटौती के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

ओडिशा में पांच जिले सबसे ज्यादा प्रभावित

साइक्लोन अर्नब के प्रभाव से दक्षिणी ओडिशा के मलकानगिरी, कोरापुट, रायगड़ा, गजपति और गंजाम जिलों में भारी बारिश हुई। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के अनुसार, राज्य में हवा की रफ्तार लगभग 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे रही, लेकिन बारिश काफी तेज हुई।

दक्षिण ओडिशा के 17 ब्लॉकों में 105 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई। कोरापुट जिले के पोटांगी ब्लॉक में सबसे अधिक 188 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि गजपति जिले के मोहना ब्लॉक में 182.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मुख्यमंत्री के मुताबिक, गजपति जिला सबसे अधिक प्रभावित रहा।

भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया और कुछ स्थानों पर पुलों के ऊपर से दो से चार फीट तक पानी बहने की जानकारी मिली। कई पेड़ भी गिर गए, जिन्हें अग्निशमन दलों ने तुरंत हटाकर रास्ते साफ किए।

ओडिशा सरकार का जीरो कैजुअल्टी का दावा

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा कि राज्य सरकार ने साइक्लोन से निपटने के लिए पहले से व्यापक तैयारियां की थीं। उन्होंने भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार अब तक जीरो कैजुअल्टी यानी किसी की जान नहीं जाने के लक्ष्य को हासिल करने में सफल रही है।

मुख्यमंत्री के मुताबिक, ओडिशा के आठ जिलों में 634 राहत शिविर बनाए गए हैं, जहां 23,827 लोगों को सुरक्षित रखा गया है। इन शिविरों में लोगों के लिए भोजन और अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। सरकार राहत एवं बचाव कार्यों के साथ प्रभावित लोगों की सुरक्षा और जरूरतों का भी ध्यान रख रही है।

राहत और बचाव कार्यों के लिए कुल 313 टीमें तैनात की गईं। इनमें 60 ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स (ODRAF), 9 राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) और 244 अग्निशमन दल शामिल हैं। इसके अलावा, आठ जिलों में आठ मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिला स्तर पर आईएएस अधिकारियों और क्षेत्रीय राजस्व आयुक्त को भी हालात पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।

#WATCH | Cyclone Arnab | Bhubaneswar: On the impact of the landfall, Odisha CM Mohan Charan Majhi says, "Due to its impact, in south Odisha Malkangiri, Koraput, Rayagada, Gajapati, and Ganjam districts have been heavily affected. The wind speed was between 50 and 60 kmph, but it… pic.twitter.com/Rqma4ps8Wz — ANI (@ANI) October 28, 2026

2,245 गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित पहुंचाया गया

ओडिशा सरकार ने गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उन्हें स्वास्थ्य केंद्रों और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था की। मुख्यमंत्री के अनुसार, कुल 2,245 गर्भवती महिलाओं को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों में पहुंचाया गया।

उन्होंने बताया कि इन महिलाओं में 931 बच्चों का सुरक्षित जन्म हुआ है। सरकार के मुताबिक, मां और बच्चे दोनों सुरक्षित हैं। राहत शिविरों में रह रहे लोगों को भोजन और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

किसानों को मुआवजा देने का आश्वासन

भारी बारिश और गहरे दबाव के कारण धान की फसल को नुकसान पहुंचने की आशंका है। ओडिशा सरकार ने कहा है कि फसलों को हुए नुकसान का आकलन करने के बाद रिपोर्ट के आधार पर प्रभावित किसानों को सहायता दी जाएगी।

दूसरी ओर, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने तूफान के प्रभाव और नुकसान को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बातचीत की और केंद्र सरकार से सहयोग मांगा।

मौसम विभाग के अनुसार, तूफान तट से टकराने के बाद कमजोर हुआ है और अगले 48 घंटों में उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए धीरे-धीरे कमजोर पड़ सकता है। 29 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम, विजयनगरम और पार्वतीपुरम मन्यम जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है।

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आंध्र प्रदेश में चक्रवात अर्नब के असर से भारी बारिश और बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के साइक्लोन वार्निंग सेंटर ने बुधवार, 28 अक्टूबर को राज्य के 13 जिलों और केंद्रशासित प्रदेश यानम के लिए फ्लैश फ्लड यानी अचानक बाढ़ आने का मध्यम से उच्च जोखिम जारी किया। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।