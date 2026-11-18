बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती तूफान अक्वान ने अपना रास्ता बदल लिया है। इसके उत्तर-उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने और उत्तरी आंध्र प्रदेश, यानम तथा दक्षिणी ओडिशा के तटों की ओर बढ़ने के कारण दोनों राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। तूफान के 20 नवंबर की दोपहर तक मछलीपट्टनम और पुरी के बीच गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में तट से टकराने की आशंका है। इस दौरान 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जबकि हवा के झोंकों की गति 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, चक्रवात अक्वान का संभावित लैंडफॉल आंध्र प्रदेश के कलिंगपट्टनम और ओडिशा के गोपालपुर के बीच कहीं भी हो सकता है। मौसम विभाग ने पुरी तक चेतावनी बढ़ा दी है। यहां तेज हवाओं के साथ समुद्र में ऊंची लहरें उठने और समुद्र की स्थिति खराब रहने की आशंका है। कुछ मौसम मॉडल में तूफान के दोबारा दिशा बदलने यानी रिकर्व होने की संभावना भी जताई गई है।

IMD के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि चक्रवात के रास्ते में बदलाव को देखते हुए चेतावनी का दायरा बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि तूफान का असर पुरी तक महसूस किया जा सकता है। ऐसे में तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है।

ओडिशा के 14 जिलों में अलर्ट, रेड वार्निंग जारी

चक्रवात के खतरे को देखते हुए ओडिशा सरकार ने राज्य के 14 तटीय और आसपास के जिलों को अलर्ट पर रखा है। इनमें गजपति, गंजाम, पुरी, खुर्दा, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक, बालासोर, नयागढ़, कटक, जाजपुर, ढेंकनाल, क्योंझर और मयूरभंज शामिल हैं। इन जिलों में चक्रवात के साथ भारी बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग ने इनमें से ज्यादातर जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और कुछ इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश का अनुमान जताया है।

स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने छह दक्षिणी और तटीय जिलों में गुरुवार से शनिवार तक स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद रखने का आदेश दिया है। अन्य जिलों में भी हालात के अनुसार जिला कलेक्टर स्कूल बंद करने का फैसला ले सकेंगे। इसके अलावा ओडिशा सरकार ने 22 नवंबर तक सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं, ताकि राहत और बचाव कार्यों में किसी तरह की देरी न हो।

कमजोर इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की तैयारी

प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि वह चक्रवात से प्रभावित होने वाले इलाकों में रहने वाले कमजोर और जोखिम वाले लोगों की पहचान करे। कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों, समुद्र तट के आसपास बसे परिवारों और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को प्राथमिकता के आधार पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाएगा। इसके लिए चक्रवात और बाढ़ राहत केंद्रों को तैयार किया जा रहा है।

पिछले महीने चक्रवात अर्नब के बाद हुई मूसलाधार बारिश से भूस्खलन की घटनाओं में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई थी। इसे देखते हुए ओडिशा सरकार ने इस बार खास सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टरों से कहा गया है कि वे भूस्खलन की आशंका वाले संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाएं।

130 से ज्यादा आपदा प्रबंधन टीमें तैनात

चक्रवात से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF), ओडिशा आपदा त्वरित कार्रवाई बल (ODRAF) और अग्निशमन सेवाओं की 130 से ज्यादा टीमें अलग-अलग जिलों में तैनात की गई हैं। इन टीमों को जरूरी उपकरणों के साथ तैयार रखा गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया जा सके।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने बताया कि चक्रवात के रास्ते में बदलाव के बाद मुख्य सचिव और विशेष राहत आयुक्त लगातार जिला प्रशासन के संपर्क में हैं। राज्य के अधिकारी केंद्र सरकार के साथ भी हालात पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित राहत केंद्रों में जाने की अपील की है।

इसके अलावा चार वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को उन जिलों में भेजा गया है, जहां वे पहले जिला कलेक्टर के रूप में काम कर चुके हैं। ये अधिकारी चक्रवात से निपटने की तैयारियों, राहत कार्यों और नुकसान के बाद बहाली की प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। अलग-अलग विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों और फील्ड कर्मचारियों को भी प्रभावित होने वाले जिलों में भेजा गया है।

बाढ़ और फ्लैश फ्लड की आशंका, नावें तैयार रखने के निर्देश

मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश की चेतावनी के बाद कुछ जिलों में बाढ़ और अचानक बाढ़ (फ्लैश फ्लड) का खतरा भी जताया गया है। इसे देखते हुए प्रशासन को जरूरी इंतजाम करने और राहत एवं बचाव दलों को दुर्गम इलाकों तक पहुंचाने के लिए पावर बोट तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं।

विशेष राहत संगठन की ओर से जिलों में पहले से रखी गई नावों की जांच करने और उन्हें जरूरत पड़ने पर तुरंत इस्तेमाल के लिए तैयार रखने को कहा गया है।

सरकार ने चक्रवात के गुजरने के बाद सड़क संपर्क जल्द बहाल करने पर भी जोर दिया है। इसके लिए अतिरिक्त टीमें तैनात की जा रही हैं, जो तेज हवाओं से उखड़े पेड़ों को हटाने और क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का काम करेंगी। इसका मकसद राहत सामग्री और बचाव दलों की आवाजाही को जल्द से जल्द सामान्य करना है।

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