बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हो चुका चक्रवात ‘अकवान’ को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। साथ ही आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय इलाको में अलर्ट जारी कर दिया गया है। IMD के मुताबिक, चक्रवात ‘अकवान’ 19 नवंबर की सुबह तक बहुत गंभीर तूफान का रूप ले सकता है और 20 नवंबर को दोपहर के आसपास आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की आशंका है।

मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि इस तूफान के तट से टकराने के समय तेज हवाएं चलेंगी जो काफी नुकसान पहुंचा सकती हैं। मौसम विभाग ने इस समय हवा की रफ्तार 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने की संभावना जाहिर की है। यह हवाएं 145 किलीमीटर प्रतिघंटा तक जा सकती हैं।

इन राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने इस संभावित खतरे को देखते हुए आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिण ओडिशा के तटीय इलाकों के लिए साइक्लोन अलर्ट यानी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही तमिलनाडु, पुडुचेरी और ओडिशा के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।

तूफान की ताजा अपडेट क्या है?

मौसम विभाग की ओर से 17 नवंबर को सुबह 2:30 बजे जारी किए गए एक बुलेटिन के मुताबिक, चक्रवात ‘अकवान’ पिछले नौ घंटों के दौरान लगभग एक ही जगह पर बना रहा है। उस समय यह बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी और उससे सटे पश्चिम-मध्य हिस्से में केंद्रित था।

तूफान का केंद्र 12.2 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 85.7 डिग्री पूर्वी देशांतर के पास दर्ज किया गया। यह तमिलनाडु के चेन्नई से करीब 610 किलोमीटर पूर्व, श्रीलंका के त्रिंकोमाली से 630 किलोमीटर उत्तर-पूर्व, आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम से 660 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व और विशाखापट्टनम से 670 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिण-पूर्व में था। वहीं, ओडिशा के गोपालपुर से इसकी दूरी करीब 790 किलोमीटर दक्षिण थी।

19 नवंबर को ‘खतरनाक’ रूप ले सकता है चक्रवात

मौसम विभाग के मुताबिक, इस चक्रवात के उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है। इसके 17 नवंबर की शाम तक पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने का अनुमान है। इसके बाद यह उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और 19 नवंबर की सुबह तक बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है।

20 नवंबर को कहां पहुंचेगा ‘अकवान’

IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक, 20 नवंबर को दोपहर के आसपास यह तूफान आंध्र प्रदेश और यनम के तटों पर नेल्लोर और तुनी के बीच दस्तक दे सकता है। इस दौरान हवा की अधिकतम लगातार रफ्तार 120-130 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की आशंका है, जबकि झोंकों की रफ्तार 145 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।

बारिश का अलर्ट इन इलाकों में

19 और 20 नवंबर को उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में अत्यंत भारी बारिश हो सकती है। इन क्षेत्रों में 24 घंटे के दौरान 21 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होने की आशंका है। ओडिशा में भी तूफान का असर देखने को मिल सकता है। यहां 18 नवंबर को कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने का अनुमान है। इसके अलावा 19 से 21 नवंबर के बीच राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है।

तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी देखने को मिलेगा असर

IMD ने उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के लिए भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, 17 और 20 नवंबर को कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है।

वहीं, 18 और 19 नवंबर को कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इससे तमिलनाडु के निचले और संवेदनशील इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो सकती है।

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