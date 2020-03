देश में कोरोनावायरस के लगातार बढ़ते मामलों के बीच ज्यादातर राज्यों ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। हालांकि, इसके बावजूद सड़कों और राज्यों की सीमाओं पर सैकड़ों की संख्या में लोग जुटने लगे हैं। इस स्थिति के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने ऐलान किया है कि अब राज्य के अलग-अलग जिलों की सीमाएं सील की जाएंगी और यहां आने-जाने के लिए लोगों को कर्फ्यू पास की जरूरत पड़ेगी।

पुलिस ने सोमवार को गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि दिल्ली में धारा 144 को सही से लागू करने के लिए सिर्फ उन लोगों को ही मूवमेंट (आवाजाही) की इजाजत दी जाएगी, जो अहम सेवाओं से जुड़े हैं। इससे जुड़े दिल्ली आधारित संस्थानों को भी अपने जिलों के पुलिस हेडक्वार्टर से कर्फ्यू पास हासिल करने होंगे।

#JUSTIN: To ensure proper implementation of section 144 CrPC in Delhi, @CPDelhi has asked all the people, moving for essential goods and services, to get the curfew passes from their concerned districts. @IndianExpress, @ieDelhi pic.twitter.com/iPqFOTxqgd

— Mahender Singh (@mahendermanral) March 23, 2020