नूंह में कर्फ्यू, इंटरनेट बंद, धारा-144 लागू, RAF तैनात… हरियाणा में भड़की हिंसा की आग में अब तक क्या-क्या हुआ

सोमवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने ब्रजमंडल यात्रा निकाली थी और इसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई।

नूंह में सांप्रदायिक हिंसा में 5 लोगों की हत्या हो गई। (EXPRESS FILE PHOTO)

सोमवार को नूंह में सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिसमे 5 लोगों की हत्या हो गई। सोमवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने ब्रजमंडल यात्रा निकाली थी और इसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई। इलाके में सांप्रदायिक हिंसा भड़कने के बाद इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। वहीं केंद्र सरकार अतिरिक्त सुरक्षा बल भेज चुका है। इलाके में भारी सुरक्षाबलों की तैनाती की गई है। नूंह में सोमवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने ब्रजमंडल यात्रा निकाली थी। हिंदू पक्ष की ओर से आरोप लगाया गया है कि उनकी यात्रा पर दूसरे समुदाय के लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी और इसके बाद हिंसा भड़क गई, जिसमे अब तक 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। नूंह में धारा 144 लगा दी गई है। उसके आसपास के इलाकों में भी धारा 144 लगाई गई है। अब तक 44 एफआईआर दर्ज की गई और 70 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस हिंसा में 2 पुलिस कर्मियों की भी जान गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नूंह में भड़की सांप्रदायिक हिंसा की निंदा की है। उन्होंने कहा कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उन्होंने कहा कि यात्रा का आयोजन किया जा रहा था और इसी दौरान कुछ लोगों ने यात्रियों और पुलिस पर हमला करना शुरू कर दिया। नूंह जिला प्रशासन ने मंगलवार सुबह हिंदू और मुस्लिम दोनों कमेटियों को बैठक के लिए बुलाया और उनके साथ लंबी बातचीत की। इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से शांति स्थापित करने के लिए सहयोग मांगा गया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने नूंह में हुई हिंसा को सोची समझी साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि हिंसा अचानक घटना नहीं प्रतीत होती है। जिस तरह से पत्थर इकट्ठा किए गए थे, हथियार दिखाए गए, गोलियां चलाई गई, ऐसा नहीं लगता कि यह सब अचानक हुआ है। हिंसा को रोकने के लिए राज्य सरकार ने 20 अर्ध सैनिक बलों की कंपनियों की मांग की थी और केंद्र सरकार ने 16 कंपनियां तुरंत मौके पर भेज दीं। इलाके में बड़ी संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दोपहर 1 बजे सीएम आवास पर गृह मंत्री अनिल विज के साथ बैठक की। इस बैठक में हरियाणा के मुख्य सचिव और डीजीपी समेत सभी प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। इस बैठक में नूंह के हालात पर चर्चा की गई।

