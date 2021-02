संस्कृति मंत्रालय ने एम एस गोलवलकर की जयंती पर शुक्रवार को ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें महान विचारक, विद्वान और असाधारण नेता बताया। मंत्रालय के इस ट्वीट के बाद राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गया और विपक्षी दलों के नेताओं और नागरिक संगठनों ने प्रश्न किया कि सरकार उन्हें महिमामंडित क्यों कर रही है। संस्कृति मंत्रालय के पूर्व सचिव जवाहर सिरकर ने कहा, मंत्रालय का ट्वीट देखकर उनका सिर शर्म से झुक गया है। उनका कहना है कि गोलवलकर और संघ गांधी के स्ततंत्रता संग्राम के विरोधी थे।

मंत्रालय ने केन्द्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल, प्रधानमंत्री कार्यालय और अन्य को टैग करते हुए ट्वीट किया,‘‘ महान विचारक, असाधारण नेता और विद्वान एमएस गोलवलकर की जयंती पर उन्हें याद करते हुए। उनके विचार प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे और पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे।’’गोलवलकर को लेकर मंत्रालय जो ट्वीट किया उसमें उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए गए।

Remembering a great thinker, scholar, and remarkable leader #MSGolwalkar on his birth anniversary. His thoughts will remain a source of inspiration & continue to guide generations. @prahladspatel @secycultureGOI @PMOIndia @PIBCulture @pspoffice pic.twitter.com/3keZ08vPfM

— Ministry of Culture (@MinOfCultureGoI) February 19, 2021