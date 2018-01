पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री: सीआरपीएफ के 35 जवानों के अदम्य साहस को सलाम

गणतंत्र दिवस के मौके पर अपनी जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा करने वाले शूरवीरों को सम्मानित किया जाएगा। हर बार की तरह इस बार भी विभिन्न अर्धसैनिक बलों के अलावा राज्य पुलिस के जवानों को अवार्ड दिया जाएगा। गणतंत्र दिवस के मौके पर ‘पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री’ के लिए कुल 107 जवानों को चयन किया गया है। इसमें जम्मू-कश्मीर के सबसे ज्यादा 38 पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया है। वहीं, अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ के 35 जवानों को भी सम्मानित किया जाएगा। सीआरपीएफ के 35 जवानों में से 27 कश्मीर सेक्टर से जुड़े हैं, जबकि आठ जवानों ने नक्सल प्रभावित इलाकों में अपने अदम्य साहस का परिचय दिया। सीआरपीएफ के जवान आतंकवादियों के साथ ही नक्सलियों से भी लोहा ले रहे हैं। ‘पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री’ के लिए नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ पुलिस के 10 और महाराष्ट्र पुलिस के सात जवनों का भी चयन किया गया है। झारखंड के पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार को भी वीरता पुरस्कार दिया जाएगा। बीएसएफ के सिर्फ एक जवान को इस सूची में जगह मिली है।

