केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) को जांच में पता चला है कि कनॉट प्लेस में तैनात रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) के एक जवान ने पैलेट गन से सात राउंड फायर किए थे।

इंडियन एक्सप्रेस को पता चला है कि जवान ने यह फायर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के 20 जुलाई को हुए संसद मार्च के दौरान किए थे।

इनमें से पांच राउंड फायर प्रदर्शनकारियों को लगे जबकि दो जमीन पर गिए गए। सीआरपीएफ ने आरएएफ जवानों के लॉग एंट्री की जांच की है।

सीआरपीएफ की ओर से इस बात की जांच की जा रही थी कि संसद मार्च के दौरान क्या आरएएफ कर्मियों ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया था?

तीन लोग हुए थे घायल

गोलियों के छर्रे लगने से तीन लोग घायल हुए थे। इनमें गुड़गांव में काम करने वाले 25 साल के इरशाद शेख, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र 19 साल के साहिल लोहचब और आउटलुक पत्रिका का पत्रकार शामिल है।

जांच में पता चला है कि जब प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षाकर्मियों पर हमला किया और पत्थरबाजी की तो उसके बाद गोलियां चलाई गई। इस बारे में सीआरपीएफ के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि चूंकि आंदोलन खत्म हो गया है और लोग वहां से हट चुके हैं इसलिए हम इसकी गहराई से जांच करेंगे।

आरएएफ की महानिरीक्षक सीमा धुंधिया और सीआरपीएफ के प्रवक्ता को कुछ सवाल भेजे गए थे लेकिन इसका कोई जवाब नहीं मिला। इससे पहले इंडियन एक्सप्रेस ने बताया था कि सीमा धुंधिया ने आरएएफ कर्मियों से कहा था कि संसद मार्च के दौरान भीड़ नियंत्रण के लिए जो तरीके अपनाए गए, वह मानकों के अनुरूप नहीं थे।

आरएएफ कर्मियों के कामकाज की हुई थी समीक्षा

धुंधिया ने 22 जुलाई को दिल्ली में तैनात सीआरपीएफ के कंपनी कमांडरों और कमांडेंट्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन और संसद चलो मार्च के दौरान आरएएफ कर्मियों की भूमिका और उनके कामकाज की समीक्षा की गई थी।

आरएएफ के जवानों को यह निर्देश दिया गया था कि ताकत का इस्तेमाल एक जरूरी सीमा तक ही किया जाना चाहिए, इससे पहले चेतावनी देनी चाहिए और हालात के मुताबिक ही लाठीचार्ज, आंसू गैस और अन्य उपाय किए जाने चाहिए।

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सीजेपी के संसद मार्च में शामिल युवाओं को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। इसके बाद विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के पास धरना देकर सरकार पर दबाव और बढ़ा दिया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।