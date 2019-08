अपनों से मिलने कश्मीरियों के ‘मददगार’ आए सामने, CRPF ने शुरू की हेल्पलाइन

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की श्रीनगर स्थित हेल्पलाइन ‘14411’ एक बार फिर लोगों, खासकर कश्मीरियों, के लिए चालू की गई है। यह हेल्पलाइन फिर से शुरू करने का मकसद है कि अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधानों को खत्म करने के केंद्र के फैसले के बाद पैदा हुए हालात के कारण मुश्किलों का सामना कर रहे लोगों और उनके परिवारों की मदद की जा सके। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ‘मददगार’ हेल्पलाइन के पांच अंकों वाले लैंडलाइन नंबर को फिर से चालू कर दिया गया है। कश्मीर घाटी में संचार व्यवस्था पर लगाई गई बंदिशों के कारण इसे बंद कर दिया गया था।

सीआरपीएफ ने आधिकारिक ट्वीट में सीआरपीएफ ने कहा, ‘‘14411 फिर से चालू कर दिया गया है: कश्मीरी छात्र और कश्मीर या बाहर रह रहे आम लोग त्वरित सहायता के लिए चौबीसों घंटे नि:शुल्क नंबर 14411 पर सीआरपीएफ मददगार से संपर्क साध सकते हैं।’’ अधिकारियों ने बताया कि कल यानी रविवार देर शाम से अब तक लोगों ने इस हेल्पलाइन नंबर पर 500 से ज्यादा कॉल किए हैं।

14411 Restored:#Kashmiri students and general public residing in Kashmir or outside can contact #CRPF Madadgaar on 24×7 toll free number 14411 for speedy assistance.@HMOIndia @JKZONECRPF @jammusector @crpf_srinagar @CRPFmadadgaar pic.twitter.com/w9d1ZHYzGl

