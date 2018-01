सीआरपीएफ हमला: पुलिसवाले का बेटा था 16 साल का यह आतंकी, 3 महीने पहले छोड़ी 10वीं की पढ़ाई

नए साल के आगमन के ठीक एक दिन पहले यानी रविवार को जम्मू कश्मीर में तीन आतंकियों ने सीआरपीएफ के कैंप पर हमला किया था। इस हमले में जहां पांच जवान शहीद हुए थे तो वहीं दो आतंकियों को भी ढेर किया गया था। इन आतंकियों में से एक की उम्र महज 16 साल थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नाबालिग आतंकी की पहचान फरदीन अहमद खांडे के नाम से की गई है। फरदीन जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल गुलाम मोहम्मद खांडे का बेटा था। तीन महीने पहले कक्षा दसवीं की पढ़ाई छोड़कर फरदीन आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद में शामिल हुआ था। वह मुख्य रूप से हिजबुल मुजाहिदीन के पोस्टर ब्वॉय बुरहान वानी के होमटाउन त्राल का रहनेवाला था। इसके अलावा जो दूसरे आतंकी को सेना ने मौत के घाट उतारा उसकी पहचान 22 वर्षीय मंजूर बाबा ड्रूबगाम के नाम से की गई है। वहीं तीसरे आतंकी की तलाश की जा रही है।

गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पुलवामा में अवंतीपुरा में स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के 185वीं बटालियन के शिविर पर हुए आतंकी हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने वाले शहीद जवानों के परिवार का पूरा ध्यान रखा जाएगा।

#BREAKING | Pampore terror attack: I assure the martyred jawans’ families that the sacrifice of our Forces will not go in vain, says Union Home Minister Rajnath Singh pic.twitter.com/7BropPw1wt

