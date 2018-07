पूर्वांचल के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में शनिवार आधी रात प्रोटोकॉल तोड़कर शहर घूमने निकल पड़े। सड़क पर मोदी को देख लोगों ने हर-हर महादेव और हर-हर मोदी के नारे लगाए। मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। शहर की बदलती सूरत का जायजा लेने के बाद प्रधानमंत्री ने बीएचयू परिसर में स्थित विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की।

पूर्वांचल के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस के डीएलडब्ल्यू रेस्ट हाउस में ठहरे। वहां से शनिवार की रात अचानक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ शहर का हाल देखने निकल पहुंचे। केंद्र और राज्य के आला-अफसरों के साथ मोदी का काफिला रेस्ट हाउस से निकलकर ककरमत्ता गेट, भिखारीपुर तिराहा, नेवादा, सुंदरपुर होते हुए बीएचयू स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचा। यहां प्रधानमंत्री ने बाबा विश्वनाथ का दर्शन-पूजन किया।

#WATCH: Crowd chants ‘Modi Modi’ as the convoy of Prime Minister Narendra Modi travels through Varanasi. PM Modi waves back. (14.07.18) pic.twitter.com/2ZfqbX1Q21

— ANI UP (@ANINewsUP) July 14, 2018