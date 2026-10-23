केरल से कतर जाकर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले चार लोगों का मामला करीब एक साल बाद नया मोड़ लेता नजर आ रहा है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) से जुड़े केरल मुस्लिम कल्चरल सेंटर (KMCC) के कतर स्थित कार्यालय में हुई करोड़ों रुपये की कथित लूट के मामले में कोझिकोड के एक स्थानीय बीजेपी नेता ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है।

इस मामले में दर्ज एफआईआर में जहां करीब 8 करोड़ रुपये की लूट का जिक्र है, वहीं सोशल मीडिया पर सामने आई एक कथित ऑडियो क्लिप में लूटी गई रकम 25 करोड़ रुपये बताई जा रही है। हालांकि, इस रकम की ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है।

कतर में नौकरी का झांसा देकर ले जाने का आरोप

पुलिस के मुताबिक, पिछले साल सितंबर में चार लोग कथित तौर पर केरल से कतर गए थे। आरोप है कि उन्होंने दोहा के अल तुमामा इलाके में स्थित KMCC कार्यालय में रखी नकदी की तिजोरी तोड़ी और 31 लाख कतरी रियाल लेकर फरार हो गए। भारतीय मुद्रा में इस रकम की कीमत करीब 8 करोड़ रुपये बताई गई है। वारदात के बाद आरोपी कथित तौर पर भारत लौट आए थे।

इस मामले में बुधवार को उस समय नया मोड़ आया, जब कोझिकोड जिले के कोइलांडी इलाके के स्थानीय बीजेपी नेता परप्पिल बालकृष्णन ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। पेशे से वेल्डर बालकृष्णन ने पिछले साल स्थानीय निकाय चुनाव में कोइलांडी नगरपालिका के एक वार्ड से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था।

गिरफ्तारी से पहले रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो में बालकृष्णन ने दावा किया कि उसे कतर में नौकरी दिलाने के बहाने ले जाया गया था। उसका आरोप है कि उसे शुरुआत में लूट की योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और बाद में उसे जबरन तिजोरी तोड़ने के लिए मजबूर किया गया।

बालकृष्णन का दावा- धमकाकर तुड़वाई गई तिजोरी

अपने वीडियो में बालकृष्णन ने आरोप लगाया कि शाजी बॉम्बे उर्फ शाजहान नाम के व्यक्ति ने उसे एक अरब नागरिक के घर में नौकरी दिलाने का वादा किया था। इसी भरोसे पर वह दोहा पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद शाजी और बावा उसे एक लॉज में ले गए, जहां उसकी आवाजाही पर कथित तौर पर पाबंदी लगा दी गई।

बालकृष्णन के मुताबिक, एक सुबह उसे कार से KMCC कार्यालय ले जाया गया। वहां उसे धमकाया गया और तिजोरी तोड़ने के लिए मजबूर किया गया। उसने दावा किया कि तिजोरी खुलने के बाद शाजी ने उसमें रखे पैसे निकाल लिए, जबकि कमुरू नाम का व्यक्ति निर्देश दे रहा था।

उसने यह भी आरोप लगाया कि शाजी ने उसके लिए वापसी का टिकट बुक कराया और वह कोझिकोड हवाई अड्डे पर उतरा। बालकृष्णन ने खुद को धोखाधड़ी का शिकार बताते हुए जान का खतरा होने का दावा किया। उसने वीडियो में यह भी कहा कि उसे जमानत पर रिहा नहीं किया जाना चाहिए।

FIR में छह लोगों के नाम, पांच आरोपी फरार

पुलिस के अनुसार, कथित लूट की घटना पिछले साल हुई थी, लेकिन इस संबंध में शिकायत 15 सितंबर को दर्ज कराई गई। इसके बाद पुलिस ने लूट और समान इरादे से अपराध करने से संबंधित आरोपों में एफआईआर दर्ज की।

एफआईआर में बालकृष्णन के अलावा रशी, सलीह, बॉम्बे शाजी, कमरुद्दीन और हसन के नाम भी शामिल हैं। बालकृष्णन को अदालत में पेश किए जाने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि बाकी आरोपी फिलहाल फरार हैं।

पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक, बालकृष्णन को कथित तौर पर इस वारदात को अंजाम देने के लिए कतर ले जाया गया था। अधिकारी ने कहा कि अन्य आरोपियों से पूछताछ के बाद ही मामले के बारे में स्पष्ट जानकारी सामने आ सकेगी।

पुलिस ने यह भी बताया कि बॉम्बे शाजी ने स्थानीय अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की है, जिस पर पुलिस ने आपत्ति जताई है। अधिकारियों के अनुसार, भले ही कथित लूट विदेश में हुई हो, लेकिन अपराध के बाद आरोपियों के राज्य में लौटने के कारण यहां मामला दर्ज किया जा सकता है।

ऑडियो क्लिप में 25 करोड़ रुपये का दावा

मामले में एक और मोड़ तब आया, जब सोशल मीडिया पर दो कथित आरोपियों शाजी और कमरू के बीच बातचीत की एक ऑडियो क्लिप सामने आई। इस क्लिप में शाजी कथित तौर पर कतर से लूटी गई रकम में अपना हिस्सा मांगता सुनाई देता है।

ऑडियो में कथित तौर पर शाजी कहता है कि कतर से उठाए गए पैसे केरल भेज दिए गए थे और उसने 25 करोड़ रुपये दिए हैं। वह यह भी दावा करता है कि उसने और बालकृष्णन ने इस काम के लिए काफी मेहनत की थी और अब वह अपना हिस्सा चाहता है। बातचीत में शाजी यह भी कहता सुनाई देता है कि उसे पहले पता नहीं था कि लूटी गई रकम KMCC की थी।

हालांकि, इस ऑडियो क्लिप की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। एफआईआर में जहां 8 करोड़ रुपये की लूट का उल्लेख है, वहीं ऑडियो में 25 करोड़ रुपये का दावा किया गया है। दोनों रकमों के बीच बड़े अंतर ने मामले को और पेचीदा बना दिया है। जांच में यह स्पष्ट होना बाकी है कि वास्तव में कितनी रकम लूटी गई थी और कथित तौर पर पैसे कहां भेजे गए।

KMCC की कार्यप्रणाली पर भी उठे सवाल

इस कथित लूट ने कतर में KMCC की इकाई को भी विवादों में ला दिया था। KMCC, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का कल्याणकारी संगठन है, जो केरल से कतर समेत खाड़ी देशों में रहने वाले प्रवासियों से संसाधन जुटाता है।

रिपोर्टों के मुताबिक, लूटी गई रकम KMCC की ‘स्नेह सुरक्षा’ योजना के लिए कार्यालय में रखी गई थी। घटना के बाद संगठन के सदस्यों ने नेतृत्व से सवाल किए कि चोरी के मामले में पर्याप्त जानकारी क्यों नहीं दी गई, कितनी रकम गायब हुई इसका स्पष्ट खुलासा क्यों नहीं किया गया और जिम्मेदार लोगों की पहचान के लिए क्या कदम उठाए गए।

करीब एक साल बाद भी घटना को लेकर उठ रहे सवालों ने संगठन के भीतर असंतोष बढ़ाया। इस मामले में एफआईआर KMCC की कतर इकाई के उपाध्यक्ष अब्दुल रहीम पीके की शिकायत के बाद दर्ज की गई थी। वह केरल के कन्नूर जिले के थलास्सेरी के रहने वाले हैं।

जांच के बाद ही सामने आएगी पूरी सच्चाई

कतर में हुई कथित लूट के मामले में बीजेपी नेता बालकृष्णन के आत्मसमर्पण और सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो क्लिप ने जांच को नया मोड़ दिया है। एक तरफ एफआईआर में करीब 8 करोड़ रुपये की लूट दर्ज है, तो दूसरी तरफ कथित बातचीत में 25 करोड़ रुपये का दावा किया गया है।

फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। बालकृष्णन के आरोपों, ऑडियो क्लिप की प्रामाणिकता, लूटी गई वास्तविक रकम और पैसे के कथित लेन-देन की जांच के बाद ही पूरे मामले की तस्वीर साफ हो सकेगी।

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