कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के खिलाफ दिल्ली की पटियाला कोर्ट में आपराधिक शिकायत दर्ज की गई है। आजाद के ऊपर भारतीय सेना के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने का आरोप लगा है। वहीं कांग्रेस के नेता सैफुद्दीन सोज के खिलाफ भी आपराधिक शिकायत दर्ज की गई है। पटियाला कोर्ट में यह शिकायत एक वकील द्वारा दर्ज कराई गई है। वकील ने अपनी याचिका में आजाद के खिलाफ आईपीसी की धारा 124 (राजद्रोह), 120-बी (आपराधिक साजिश), और 50-1 (सेना/नौसेना/वायु सेना के अधिकारियों के बारे में ऐसी अफवाहें फैलाना जो विद्रोह का कारण बन सकती हैं।) के तहत मुकदमा चलाने की मांग की है। वकील का कहना है कि आजाद ने आर्मी को लेकर जो टिप्पणी दी थी, उसकी वजह से लोग इंडियन आर्मी को कातिल की तरह देख सकते हैं और ऐसा करके उन्होंने देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की कोशिश भी की। मजिस्ट्रेट कोर्ट में इस मामले में 30 जून (शनिवार) को सुनवाई होगी।

Criminal complaint filed against Congress senior leaders Ghulam Nabi Azad and Saifuddin Soz in Delhi's Patiala House Court for making 'seditious statements against Indian Army'.

— ANI (@ANI) June 29, 2018