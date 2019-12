हाल ही में हैदराबाद में हुई रेप की घटना से पूरा देश सन्न रह गया। इस घटना के बाद महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। हाल ही में सपा सांसद जया बच्चन ने कहा था कि हैदराबाद की घटना के आरोपियों की लिंचिंग कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं जानती हूं कि यह बहुत कठोर है लेकिन इस तरह के लोगों को जनता के सामने लाना चाहिए और पीट-पीटकर मार डालना चाहिए।

बृहस्पतिवार को उन्होंने एक बार फिर इस घटना को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं से मैं इतनी आहत हूं कि ऐसा लगता है कहीं मैं आप लोगों को पकड़कर मार ना दूं।

न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि, ”ये क्या हो रहा है? अगर हम बहुत सख्त शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो कहा जाता है कि आपको ये नहीं बोलना चाहिए था… अब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं गुस्से में मैं आप लोग मेरे सामने खड़े हैं आपको पकड़कर मार ना दूं।

#WATCH Jaya Bachchan, SP MP on crimes against women: Yeh kya ho raha hai? Agar hum bohat sakht shabd use karte hai toh hume kaha jata hai ki aapko yeh nahi bolna chahiye tha…Abhi mujhe aisa lagta hai kahi gusse mein mein, aap log mere saamne khade hai, aapko pakad ke na maar du pic.twitter.com/1HT9g0JkV8

