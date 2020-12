भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह का कथित तौर पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस क्लिप में वह हिंदुओं और महिलाओं पर आपत्तिजनक बयान देते हुए नजर आए। सिंह उस दौरान कृषि बिलों के खिलाफ प्रदर्शनरत किसानों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, “ये हिंदू गद्दार हैं। सौ साल तक मुगलों की गुलामी की।” वायरल क्लिप में वह औरतों के लिए भी बेहद आपत्तिजनक कहते दिखे। उन्होंने यह भी कहा कि गुजराती वादे कर के मुकर जाते हैं।

हालांकि, योगराज से जुड़े वायरल वीडियो की Jansatta.com किसी तौर पर पुष्टि नहीं करता है। पर इसी बीच, सोशल मीडिया पर सिंह से जुड़ा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर उनके खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया। लोगों ने उनकी गिरफ्तारी की मांग बुलंद कर दी है। साथ ही माइक्रो ब्लॉगिंग साइट टि्वटर पर #ArrestYograjSingh ट्रेंड कराया।

वायरल वीडियो में योगराज किसान की बीच अपनी बात पंजाबी में कहते दिखे थे। खुद ही देखिए, उन्होंने क्या कुछ कहाः

Yograj singh abusing Hindus and calling all Hindu women prostitute is not at all acceptable. He deserves to be in jail.

Now you know this isn’t any farmers, these are Pakistani Backed Khalistanis dividing Hindus & Sikhs#ArrestYograjSingh @HMOIndia pic.twitter.com/KKnuCQTmGe — Arun Pudur ( अरूण् पुदुर् ) (@arunpudur) December 4, 2020

“Ye Hindu gaddar hai, sau saal mughalo ki ghulami ki” Hateful people like Yograj Singh have hijacked the farmers protests to peddle their Anti-Hindu propaganda. “Inki Aurate take-take k bhaw bikti” @NCWIndia please listen to this video and take action against Yograj Singh pic.twitter.com/ldjiyJyJmO — Atul Ahuja (@Atulahuja_) December 4, 2020

फिल्मकार अशोक पंडित ने इसी पर कहा, “वह अपनी पत्नी और बेटे को गालियां दे चुके हैं। अब वह ऐसा ही हिंदुओं के साथ कर रहे हैं। वह एक पैरासाइट हैं और समाज के लिए खतरा हैं, इसलिए उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाना चाहिए।”

@goelgauravbjp ने लिखा, “उन्हें गंभूरता से न लें। असफल क्रिकेटर और फेल एक्टर की किसे फिक्र है। उनके शब्द हिंदुओं के प्रति उनकी मानसिकता को दर्शाते हैं।” @ArnabFanclub7 नाम के टि्वटर हैंडल से कहा गया, “अगर अभी भी योगराज गिरफ्तार नहीं किए गए, तब 303 सीटों के साथ बीजेपी क्या कर रही है?”

@lokarlorajniti नाम के यूजर ने पूछा- योगराज सिंह किसान आंदोलन में जाकर हिंदुओं का अपमान क्यों कर रहे हैं, ये किसानों का प्रदर्शन था या फिर खालिस्तानियों का?

Hindi News के लिए हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App। में रुचि है तो