क्रिकेटर मोहम्‍मद शमी की पत्‍नी हसीन जहां ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। हसीन ने मुंबई कांग्रेस के प्रमुख संजय निरुपम की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुईं। हसीन जहां ने कुछ महीनों पहले टीम इंडिया के तेज गेंदबाज के खिलाफ सनसनीखेज आरोप लगाया था। उन्‍होंने शमी और उनके परिजनों के खिलाफ कोलकाता में घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। हसीन जहां ने शमी पर दुबई के एक होटल में पाकिस्‍तानी मॉडल अलिश्‍बा से पैसा लेने और मैच फिक्सिंग का भी आरोप लगाया था। इससे भारतीय क्रिकेट जगत में सनसनी फैल गई थी। अब हसीन जहां ने कांग्रेस का दामन थामकर राजनीति की दुनिया में कदम रखने के फैसले से सबको ए‍क बार फिर से चौंका दिया है।

हसीन ने लगाए थे जान से मारने की कोशिश करने और यौन उत्‍पीड़न का आरोप: हसीन जहां ने पति मोहम्‍मद शमी पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए थे। हसीन ने पहीले कोलकाता के लालबाजार थाने में शमी के खिलाफ शिकायत दी थी। इसके बाद घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए अलीपुर कोर्ट में भी क्रिकेटर के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। हसीन ने तेज गेंदबाज पर घरेलू हिंसा के अलावा यौन उत्‍पीड़न और जहरीला पदार्थ खिलाकर जान से मारने का प्रयास जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। शमी के भाई पर आईपीसी धारा 376 के तहत रेप का भी आरोप मढ़ा था। मोहम्‍मद शमी ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया था। हसीन जहां ने कहा था क‍ि वह जब ससुराल गई थीं तो उनके बड़े भाई ने रेप किया था। हसीन ने मोहम्‍मद शमी के टेक्‍स्‍ट मैसेज को सार्वजनिक कर क्रिकेटर की समस्‍या बढ़ा दी थी।

