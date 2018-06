आरएसएस मुख्यालय में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के भाषण पर माकपा नेता सीताराम येचुरी ने जोरदार हमला किया है। येचुरी ने कहा है कि प्रणब मुखर्जी के ‘हिस्ट्री कैप्सूल’ में महात्मा गांधी और उनकी हत्या का जिक्र ना होना काफी कुछ कहता है। सीताराम येचुरी ने कहा है कि अच्छा होता प्रणब मुखर्जी आरएसएस को अपना इतिहास याद दिलाते, जब इस संस्था पर तीन-तीन बार बैन लगा था। सीताराम येचुरी ने ट्वीट किया, “आरएसएस मुख्यालय में प्रणब मुखर्जी द्वारा बताये गये ‘हिस्ट्री कैप्सूल’ में महात्मा गांधी और उनकी हत्या का मसला गायब होना काफी कुछ कहता है।” येचुरी ने आगे कहा, “प्रणब मुखर्जी अगर आरएसएस को उसका अपना ही इतिहास याद दिलाते तो अच्छा होता-इसे कांग्रेस की सरकारों ने तीन बार बैन किया है, पहली बार सरदार पटेल ने जब महात्मा गांधी की हत्या हो गई थी, तब पटेल ने गोलवलकर को लिखा था, “गांधी जी की मृत्यु के बाद आरएसएस के लोगों ने खुशियां जताई थी और मिठाइंया बांटी थी।” बता दें कि गोलवलकर संघ के द्वितीय सरसंघचालक थे।

In the “history capsule” delivered by Pranab Mukherjee at the RSS headquarters, the absence of Mahatma Gandhi and his assassination speaks volumes.

He would have done well to remind the RSS of its own history – banned thrice by Congress governments, first time by Sardar Patel, following Mahatma Gandhi’s assassination. “RSS men expressed joy and distributed sweets after Gandhiji’s death”, Patel wrote to Golwalkar.

— Sitaram Yechury (@SitaramYechury) June 7, 2018