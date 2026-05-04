पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। शाम 5 बजे तक के रुझानों के अनुसार भाजपा 199 सीटों पर जीत की ओर बढ़ रही है जबकि टीएमसी केवल 88 सीट पर आगे चल रही है। कांग्रेस और सीपीएम एक-एक सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। बीते चुनाव में सीपीएम और कांग्रेस को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी। हालांकि इस बार सीपीएम एक सीट पर बढ़त बनाई हुई है। अहम बात यह है कि जिस सीट पर सीपीएम आगे चल रही है, वह मुस्लिम बहुत सीट है। यहां से टीएमसी उम्मीदवार दूसरे नंबर पर हैं। ऐसे में यहां पर मुस्लिमों ने टीएमसी को नहीं बल्कि सीपीएम को चुना है।

डोमकल विधानसभा सीट सीपीएम को बढ़त

बंगाल की डोमकल विधानसभा सीट पर सीपीएम के मुस्तफिजुर रहमान 11409 वोट से आगे चल रहे हैं। उन्हें 55699 वोट मिले हैं। इस सीट पर अभी तक 9 राउंड तक वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है। वहीं टीएमसी के हुमायूं कबीर 44290 वोट पाकर दूसरे स्थान पर हैं। कांग्रेस की बेगम शहनाज तीसरे नंबर पर हैं और उन्हें 17726 वोट मिले हैं।

डोमकल मुस्लिम बहुल सीट है और मुर्शिदाबाद जिला और मुर्शिदाबाद लोकसभा के अंतर्गत आती है। डोमकल विधानसभा सीट की करीब 55 फीसदी से अधिक आबादी मुस्लिम है। माना जा रहा था कि टीएमसी को मुसलमान एकतरफा समर्थन करेंगे, ऐसे में इस सीट पर टीएमसी की आसानी से जीत की उम्मीद जताई जा रही थी। हालांकि रुझानों में ऐसा नहीं है।

आजादी के बाद नहीं जीता हिंदू उम्मीदवार

डोमकल एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां पर आजादी के बाद से आज तक कभी भी कोई हिंदू उम्मीदवार विधानसभा का चुनाव नहीं जीता है। आजादी के बाद इस सीट पर अब तक 14 बार विधानसभा के चुनाव हुए हैं और हर बार मुस्लिम उम्मीदवार ने ही जीत हासिल की है। 1977 से लेकर 2016 तक इस सीट पर सीपीएम का वर्चस्व था। 2021 के विधानसभा चुनाव में पहली बार यहां पर टीएमसी ने जीत हासिल की थी।

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चुनाव प्रचार के दौरान जब-जब गृह मंत्री अमित शाह से पूछा गया कि बंगाल का मुख्यमंत्री कौन होगा तो उन्होंने जवाब दिया कोई बंगाली हिंदू ही बीजेपी की ओर से सीएम बनेगा। पढ़ें पूरी खबर