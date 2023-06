CPIM ने केरल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पर लगाया गंभीर आरोप, सुधाकरन ने दी मानहानि की धमकी

CPIM के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए सुधाकरन ने कहा कि यह एक राजनीतिक आरोप है और सीपीआईएम इस स्तर तक गिर जाएगी, इसका पता नहीं था।

सीपीआईएम ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के सुधाकरन पर बड़ा आरोप लगाया है। (FILE PHOTO)

केरल में सीपीआईएम ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के सुधाकरन पर बड़ा आरोप लगाया है। सीपीआईएम ने रविवार को कहा कि क्राइम ब्रांच केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) के अध्यक्ष और एम पी के सुधाकरन (K Sudhakaran) से बलात्कार के मामले में पूछताछ कर सकती है। इस मामले में एंटीक डीलर मोनसन मावुनकल को एक दिन पहले ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। CPIM ने कांग्रेस अध्यक्ष पर लगाया बड़ा आरोप सीपीआईएम के राज्य सचिव एम वी गोविंदन (CPIM State Secretary M V Govindan) ने पार्टी के मुखपत्र देशभिमानी में छपी एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि नाबालिग पीड़िता ने क्राइम ब्रांच को बताया है कि सुधाकरन एक ऐसी जगह मौजूद थे जहां मोनसन मावुनकल ने उसके साथ बलात्कार किया था। वहीं इस मामले पर सुधाकरन ने गोविंदन के आरोपों को अपमानजनक बताया और कहा कि वह उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे। गोविंदन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि यहां तक ​​कि क्राइम ब्रांच ने भी कहा है कि पीड़िता ने ऐसा बयान दिया है और एजेंसी इस संबंध में पूछताछ के लिए सुधाकरन को बुला सकती है। गोविंदन के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए सुधाकरन ने कहा कि यह एक राजनीतिक आरोप है और सीपीआईएम इस स्तर तक गिर जाएगी, इसका पता नहीं था। मैं इसकी निंदा करता हूं। उन्होंने कहा कि यह एक राजनीतिक चाल है और मामले में मेरी कोई संलिप्तता नहीं है। Also Read आम आदमी पार्टी जैसी…’अमित शाह बोले- पंजाब की कानून-व्यवस्था की हालत खराब, सीएम दौरा करने में व्यस्त के सुधाकरन ने आगे कहा कि उन्हें बदनाम करने के लिए वह गोविंदन के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे। सुधाकरन ने कहा कि मैंने अपने वकील से बात की है। हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है।’ सुधाकरन ने सवाल किया कि सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता द्वारा दिए गए बयान के बारे में गोविंदन को कैसे जानकारी मिली, जो गोपनीय होती है। सुधाकरन ने सीपीआईएम पर साधा निशाना केपीसीसी प्रमुख सुधाकरन ने आगे कहा कि अब तक वह यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आरोपों के पीछे कौन थे लेकिन आज मुझे विश्वास हो गया है कि यह सीपीआईएम है। सुधाकरन ने कहा कि अगर वे इन मामलों में मेरी संलिप्तता का सबूत दिखा सकते हैं तो मैं अपना सार्वजनिक जीवन छोड़ दूंगा।

