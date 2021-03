सीपीआई(एम) नेता सीताराम येचुरी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि मोदी सरकार की नीतियों के चलते आम आदमी और अमीर लोगों के बीच का फर्क बढ़ा है। देश में बड़ी असमानता पैदा हो गई है। जहां एक आदमी एक घंटे में 90 करोड़ कमा रहा है तो वहीं देश की एक चौथाई आबादी महज 3 हजार रुपये से हर महीने अपना गुजारा कर रही है। येचुरी ने कहा कि इस क्रूरता के खिलाफ देश को एकजुट होना होगा। येचुरी ने एक खबर को ट्वीट किया जिसमें जानकारी दी गई है कि मुकेश अंबानी दुनिया के आठवें सबसे अमीर व्यक्ति हैं।

येचुरी द्वारा शेयर की गई खबर के मुताबिक मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर और दुनिया के 8वें सबसे अमीर शख्स हैं। उनके पास कुल 83 बिलियन डॉलर की संपत्ति है। इसके बाद भारत में गौतम अडानी का नंबर आता है। अडानी को दुनिया में अमीरों की सूची में 48वां स्थान हासिल है। उनके पास कुल 32 बिलियन डॉलर की संपत्ति है। येचुरी ने एक अन्य ट्वीट में लिखा, ”करीब 15 करोड़ भारतीय बेरोजगार हुए हैं। इसी दौरान, 40 भारतीय अरबपतियों की सूची में शामिल हुए हैं। कई लोगों की संपत्ति तो 100% प्रतिशत बढ़ी है। जब देश की अर्थव्यवस्था 7% गिर गई थी। अमीरों के लिए ‘अच्छे दिन’, गरीबों के लिए ‘बुरे दिन’। वाह मोदी जी।

Nearly 15 crore Indians have lost their jobs.

During the same time, 40 more billionaires were added to the list. Some of them increased their wealth by 100% when the economy contracted by 7%.

‘Ache Din’ for Super rich, ‘Bure Din’ for poor.

Wah Modi ji. https://t.co/mSc4xF1TYz https://t.co/xoYY1Mj6EX

— Sitaram Yechury (@SitaramYechury) March 3, 2021