मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी (CPI(M)) ने शनिवार को आगामी लोकसभा चुनावों के लिए अपने 45 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। माकपा के उम्मीदवारों की यह पहली लिस्ट है। इस लिस्ट के मुताबिक पार्टी ने असम में 2 सीटों पर, हरियाणा-हिमाचल प्रदेश में 1-1 सीट पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। वहीं माकपा ने अपने सबसे मजबूत गढ़ केरल और पश्चिम बंगाल में 16-16 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। एमपी, महाराष्ट्र, ओडिशा की एक-एक सीट पर भी माकपा ने अपने उम्मीदवारों के नामों का खुलासा कर दिया है। तमिलनाडु, त्रिपुरा में दो-दो सीटों पर माकपा ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया। केन्द्र शासित लक्षद्वीप में भी माकपा ने एक सीट पर अपने उम्मीदवार का ऐलान किया है।

बता दें कि शुक्रवार को सीपीआई (एम) के नेतृत्व वाले लेफ्ट फ्रंट ने पश्चिम बंगाल में अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में लेफ्ट फ्रंट ने 25 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। वहीं राज्य की बाकी 17 सीटें अभी खाली छोड़ी गई हैं। जिन पर गठबंधन की सहयोगी पार्टी कांग्रेस के उम्मीदवार उतारे जाएंगे। आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए माकपा और भाकपा 17 मार्च को हरियाणा में एक रैली का भी आयोजन करने जा रहे हैं। इस रैली के माध्यम से माकपा केन्द्र सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करेगी।

Communist Party of India (Marxist) releases first list of seats for the #LokSabhaElections2019. pic.twitter.com/0PrbhOR0c5

— ANI (@ANI) March 16, 2019