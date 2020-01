सीपीआई (एम) महासचिव सीताराम येचुरी ने गुरूवार को केन्द्र की मोदी सरकार पर हमला बोला और घटती बेरोजगारी दर के मुद्दे पर सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए। सीताराम येचुरी ने ट्वीट कर कहा कि सरकार को ‘नौकरी पर चर्चा’ करनी चाहिए, क्योंकि आजादी के बाद से देश में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है।

सीपीआई (एम) महासचिव ने ट्वीट कर लिखा कि “मोदी को नौकरी पर चर्चा करनी चाहिए और लाखों बेरोजगारों के मन की बात सुननी चाहिए, जो कि उनकी सरकार की नीतियों जैसे नोटबंदी और गलत तरीके से लागू किए गए जीएसटी के चलते बेरोजगार हुए।”

बता दें कि पीएम मोदी ने सोमवार को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में ‘परीक्षा पे चर्चा’ कार्यक्रम के दौरान स्कूली छात्रों के साथ बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बातचीत की थी। इस कार्यक्रम को लेकर सीताराम येचुरी ने मोदी सरकार पर तीखा तंज कसा।

अपने एक अन्य ट्वीट में सीपीआई (एम) महासचिव सीताराम येचुरी ने लिखा कि आजादी के बाद से देश में बेरोजगारी दर सबसे बुरे दौर में है। 15-19 साल के लोगों के बीच बेरोजगारी 45% है। वहीं 20-24 साल के लोगों के बीच यह 37% है। वहीं शहरी इलाकों में बेरोजगारी 44% तक बढ़ चुकी है।

Modi should do a Naukri par charcha, and listen to the mann ki baat of millions of jobless he has created with his policies like demonetisation and badly planned GST. https://t.co/wvnH3bF0vz

— Sitaram Yechury (@SitaramYechury) January 21, 2020