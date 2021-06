लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल के. पटेल की नीतियों को लेकर बढ़ती नाराजगी के बीच सीपीआई सांसद बिनॉय विश्वम ने द्वीपों का दौरा करने की अनुमति नहीं दिए जाने और अपने कैडर और द्वीप के लोगों से मिलने से रोकने के लिए राज्यसभा में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव दिया है।

राज्यसभा के महासचिव को लिखे अपने पत्र में, विश्वम ने कहा कि उन्होंने 26 मई को अपनी प्रस्तावित यात्रा के बारे में लक्षद्वीप प्रशासन को सूचित किया था, उन्हें आश्वासन दिया था कि वह COVID प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। विश्वम ने कहा कि प्रशासन को जवाब देने में पांच दिन लग गए। जिसके बाद कवरत्ती के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने जवाब दिया कि COVID-19 महामारी के कारण, विश्वम को अपनी यात्रा स्थगित करनी चाहिए। विश्वम ने अपने पत्र में कहा, “यह ध्यान रखना उचित है कि COVID-19 महामारी के प्रकोप के बाद से, लक्षद्वीप के द्वीप 2020 में वायरस को बाहर रखने में सक्षम थे। हालाँकि, वर्तमान प्रशासन की नियुक्ति के बाद कुछ दिशानिर्देशों में ढील दी गई थी। जिसके चलते केंद्रशासित प्रदेश में 4,000 से अधिक मामले सामने आए हैं, जिसमें 20 से अधिक मौतें पहले ही हो चुकी हैं। ”

