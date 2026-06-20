सीपीआई (एमएल) के पूर्व सचिव नंद किशोर प्रसाद का शनिवार को पटना के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया है। भाकपा माले ने अपने फेसबुक पोस्ट में जानकारी दी कि 28 मई को ब्रेन हैमरेज के बाद कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं के कारण मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

इधर इसकी सूचना मिलते ही बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने CPI(ML) मुख्यालय जाकर नंद किशोर प्रसाद को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की।

भाकपा माले को स्थापित करने में नंद किशोर का बड़ा योगदान रहा- तेजस्वी

मीडिया से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा, “वे कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। हमें जानकारी मिली कि वे अब हमारे बीच नहीं रहे। CPI(ML) को स्थापित करने में इनका बड़ा योगदान रहा। हम गठबंधन के साथी हैं। परिवार से मुलाकात करके संवेदना प्रकट की। भगवान इनकी आत्मा को शांति दें।”

#WATCH | Patna: RJD leader Tejashwi Yadav says, "They had been admitted to the hospital for several days. We received the information that they are no longer with us. They made a significant contribution to the establishment of CPI(ML). We are alliance partners. I met with the… https://t.co/U92ejwhIen pic.twitter.com/Zv6TmombUA — ANI (@ANI) June 20, 2026

28 मई को हुई थे भर्ती

भाकपा माले ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा, “कॉमरेड नंद किशोर प्रसाद, जिन्हें लोग प्यार से ‘जमुनाजी’ कहते थे, का कल देर रात (19 जून) पटना के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। उन्हें 28 मई को ब्रेन हैमरेज के बाद कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं के कारण वहाँ भर्ती कराया गया था। आने वाली 9 अगस्त को वे 79 साल के हो जाते।”

आगे लिखा, “बिहार में CPI(ML) के शुरुआती दौर के नेताओं में से एक, कॉमरेड जमुनाजी ने 1980 और 1990 के दशक में चंपारण-गोपालगंज-सिवान इलाके में पार्टी के विस्तार और विकास में अहम भूमिका निभाई थी। 1997 में वाराणसी में हुई पार्टी की छठी कांग्रेस में उन्हें CPIML लिबरेशन की सेंट्रल कमिटी (CC) के लिए चुना गया था। बाद में CC ने उन्हें सेंट्रल कमिटी के पोलित ब्यूरो के लिए भी चुना।”

जमुनाजी ने पार्टी को उस मुश्किल बदलाव के दौर से निकाला- भाकपा माले

भाकपा माले ने पोस्ट में लिखा, “इसके बाद, उन्होंने बहुत मुश्किल दौर में CPIML लिबरेशन, बिहार के सेक्रेटरी के तौर पर भी काम किया। 2010 के विधानसभा चुनावों में पार्टी बिहार विधानसभा से बाहर हो गई और राज्य कार्यालय को MLA फ्लैट्स इलाके से हटाकर कदमकुआं स्थित मौजूदा जगह पर ले जाना पड़ा। कॉमरेड जमुनाजी ने पार्टी को उस मुश्किल बदलाव के दौर से निकाला। खराब सेहत के कारण वे हाल के वर्षों में नियमित रूप से काम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन वे मानसिक रूप से जुड़े रहे और बड़े अभियानों और कार्यक्रमों में हमारे साथ शारीरिक रूप से भी शामिल होते थे। वे 16-18 मई को दरभंगा में हुई पार्टी की हालिया राज्य कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। कॉन्फ्रेंस के ठीक बाद उन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ और उन्हें इलाज के लिए उनके गृहनगर आरा से पटना लाया गया।”

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