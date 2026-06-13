केरल विधानसभा नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना करने के बाद अब उनकी पार्टी के नेता जॉन ब्रिटास हमलावर हो गए हैं। साथ ही उन्होंने इंडिया गठबंधन की बैठक के दौरान राहुल गांधी से हुई बातचीत को छिपाने का भी आरोप लगाया।

दरअसल, यह विवाद तब सामने आया जब दावा किया गया कि INDIA गठबंधन की बैठक में राहुल गांधी ने कहा था कि वह केरल में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण विजयन को गले नहीं लगाएंगे। इस पर पहले पिनाराई विजयन ने राहुल गांधी और कांग्रेस को खूब खरी-खोटी सुनाई और अब उनके राज्यसभा सांसद ने हमला बोला है।

बाकी बातचीत भी सार्वजनिक करते तो अच्छा होता- जॉन ब्रिटास

INDIA ब्लॉक की बैठक में पिनाराई विजयन पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए केरल CPI(M) सांसद जॉन ब्रिटास ने कहा, “कांग्रेस के लिए यह बेहतर होता कि वे बाकी बातचीत को भी सार्वजनिक करते। असल में, राहुल गांधी की समापन टिप्पणी का 5 फीसदी हिस्सा ही जारी किया गया है। बाकी बातचीत को भी सार्वजनिक करना सही होगा ताकि लोग समझ सकें कि वहां असल में क्या हुआ था।” जानकारी दे दें कि 8 जून को दिल्ली में हुई गठबंधन की बैठक में जॉन ब्रिटास मौजूद थे।

VIDEO | Kozhikode: Reacting to Lok Sabha LoP Rahul Gandhi's remark on Pinarayi Vijayan at the INDIA bloc meeting, Kerala CPI(M) MP John Brittas says, "It would have been desirable for the Congress to make public the remaining deliberations as well. In fact, Rahul Gandhi's… pic.twitter.com/ghlmDJJ4zy — Press Trust of India (@PTI_News) June 13, 2026

इसके अलावा, उन्होंने पिनाराई विजयन (केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता) के बारे में की गई टिप्पणी के संबंध में कहा, “वामपंथी दलों में से किसी ने भी राहुल गांधी से पिनाराई विजयन को वैसे गले लगाने के लिए नहीं कहा, जैसे उन्होंने नरेंद्र मोदी को गले लगाया था। यह किसी को गले लगाने का सवाल नहीं है। यह INDIA ब्लॉक की राजनीति की अखंडता बनाए रखने का सवाल है।”

विजयन ने क्या कहा?

विजयन ने राहुल की इस टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन किसे गले लगाता है। केरल के पूर्व सीएम ने कहा, हम सबने राहुल गांधी को पीएम मोदी को गले लगाते हुए तस्वीर देखी है। मुझे उनके द्वारा पीएम मोदी को गले लगाने के कोई दिक्कत नहीं है बल्कि उनकी राजनीतिक टिप्पणियां एक खास राजनीतिक संदेश देती है, जिससे राहुल के नजरिए और INDIA ब्लॉक के प्रति दृष्टिकोण का पता चलता है।

विजयन ने कहा कि लोग देख सकते हैं कि डीएमके किस स्थिति में हैं, मौजूदा हालात कांग्रेस के रवैये खासकर राहुल गांधी के रुख की वजह से बने हैं। असलियत यह है कि ऐसे रवैये से गठबंधन मजबूत नहीं होता है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इससे भाजपा का फायदा मिलता है। ऐसे कदमों से राहुल गांधी ऐसे हालात बना रहे हैं, जिसमें वह भाजपा के हितों को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं।

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केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने शनिवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की आलोचना की। विजयन ने कहा कि राहुल गांधी का राजनीतिक रवैया INDIA (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस) गठबंधन को मजबूत नहीं करता और इससे अक्सर बीजेपी को ही फायदा होता है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें