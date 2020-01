सीपीआई नेता कन्हैया कुमार ने जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) में हुई हिंसा पर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी नहीं चाहती कि गरीब का बच्चा जेएनयू में पढ़े। सीपीआई नेता ने यह बात एक न्यूज चैनल के डिबेट शो में कही। डिबेट में कन्हैया ने अपने तंज से बीजेपी पर जमकर जुबानी हमले बोले। डिबेट में बीजेपी नेता अमिताभ सिन्हा भी शामिल थे। इस दौरान बीजेपी नेता जो भी तर्क दिए कन्हैया कुमार उनपर पलटवार करते नजर आए।

डिबेट में कन्हैया कहते हैं ‘अपने बच्चों को ये लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते होंगे लेकिन इनको (बीजेपी) दर्द होता है जब गरीब का बच्चा जेएनयू में पढ़ता है।’ कन्हैया के इतना कहते ही बीजेपी नेता कहते हैं कि ‘गरीबी मत बेचिए। आप सब लोग गरीब बेचती हैं।’ बीजेपी नेता के इतना कहते ही सीपीआई नेता पलटवार करते हुए कहते हैं ‘प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हो। प्रधानमंत्री खुद बोलते हैं कि वे गरीब हैं। प्रधानमंत्री ये खुद बोलते हैं क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूं क्या।’

बीजेपी और सीपीआई नेता की डिबेट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है और यूजर्स भी इसपर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

एक यूजर ने कहा कि ‘कन्हैया कुमार ने तो धो ही डाला।’ एक यूजर ने कहा ‘ये अमिताभ सिन्हा हैं, बहुत ही चभला चभला के डिबेट में बोला करते हैं और एंकर्स को ज्ञान भी देते हैं। पात्रा के पीटने के बाद मोर्चा संभाला था पर ये भी पिट गए।’

एक यूजर कहते हैं ‘रहम करो बुढ़े हैं बेचारे। बिना तैयारी के डिबेट में आ गए। छा गए भाई।’ एक अन्य यूजर ने कहा ‘बीजेपी के पास यही सब माल है और बेचारे कहां से लाएं। शायद जिओ एमिनेंट यूनिवर्सिटी से कोई निकले अब कन्हैया के मुकाबले का।’

OMG. Who is this guy and why did he agree to come so unprepared for a debate with Kanhaiya? Made a complete fool of himself! https://t.co/3pYjUWScml

— Rohini Singh (@rohini_sgh) January 10, 2020