‘मोदी है तो मुमकिन है’, सीताराम येचुरी ने दी महानवमी की बधाई तो मजे लेने लगे टि्वटर यूजर्स

धर्म को अफीम की तरह मानने वाली पार्टी सीपीआई के महासचिव सीताराम येचुरी एक ट्वीट के चलते सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर है। कई यूजर्स ने उनसे मन परिवर्तन का कारण पूछा है। दरअसल त्योहारी सीजन में येचुरी ने रविवार (6 अक्टूबर, 2019) को एक ट्वीट के जरिए लोगों को महानवमी, दशहरा, विजय दशमी और बिजोरा की बधाई दी। ट्वीट में उन्होंने लिखा, ‘सभी को त्योहारों की शुभकामनाएं। बुराई पर अच्छाई की जीत हो।’ ट्वीट के साथ उन्होंने फूलों की एक तस्वीर भी शेयर की।

हालांकि उनके ट्वीट के बाद सोशल मीडिया यूजर्स जमकर मजे लेने लगे। एक ट्विटर यूजर रविंद्र ने ट्वीट कर लिखा, ‘क्या बात है कॉमरेड, किस क्षेत्र में चुनाव हैं?’ रवि कृष्णामूर्ति लिखते हैं, ‘नास्तिकों ने पूजा शुरू कर दी। नमो जय।’ मोनू चौबे लिखते हैं, ‘जोर से बोलो जय सियाराम।’ इसी तरह मनीष सनसाइन सीपीआई नेता पर तंज कसते हुए लिखते हैं, ‘इसको कहते हैं…मोदी है तो मुमकिन है।’

Festive greetings to all. May the good triumph over evil. #MahaNavami #Dussehra #Bijoya #VijayaDashami pic.twitter.com/2aIGv9frnn

— Sitaram Yechury (@SitaramYechury) October 6, 2019