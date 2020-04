सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट ने उन पर न्यायपालिका का अपमान करने का आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि प्रशांत भूषण को न्यायपालिका पर यकीन नहीं है। वहीं जस्टिस संजय किशन कौल ने भूषण से पूछा कि जब आपको हम पर यकीन ही नहीं है, तो हम सुनवाई क्यों करें?

दरअसल जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस बीआर गवई की पीठ, एक्टिविस्ट हर्ष मंदर और अंजलि भारद्वाज द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन प्रवासी श्रमिकों को भोजन, बुनियादी जरूरतों और आश्रय तक पहुंच प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था जो देशव्यापी लगाए गए लॉकडाउन के प्रकाश में सख्त तनाव में हैं। इस दौरान पीठ ने भूषण द्वारा हालही में किए गए ट्वीट का जिक्र किया। जिसमें भूषण ने लिखा था कि मैंने आपातकाल के समय से सुप्रीम कोर्ट को देखा है। लेकिन न्यायपालिका जिस तरह से सरकार के इशारों पर अब काम कर रही है ये आपातकाल के दौरान भी नहीं देखा गया था।

I have watched the Supreme Court since the Emergency. The kind of abject surrender to the govt that we are seeing today was not seen even during the Emergency. Most judges have totally forgotten their oath to protect the Constitution & fundamental rights of people. Pathetic!

— Prashant Bhushan (@pbhushan1) April 21, 2020