कश्मीर से केरल तक आसमान में जय हो की गूंज, कोरोना वॉरियर्स पर IAF के हेलिकॉप्टर ने की पुष्पवर्षा

देश में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन डॉक्टर, पुलिस, सफाईकर्मचारी सहित कई योद्धा इसके प्रकोप को रोकने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। इन कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में सेना हेलिकॉप्टर से पुष्पवर्षा की गई। सशस्त्र सेनाओं ने कोरोना वॉरियर्स का अपने-अपने तरीके से आभार प्रकट किया। न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक कोरोना काल में देश को संभाल रहे पुलिस कर्मियों के सम्मान में पुलिस मेमोरियल पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा हेलिकॉप्टर से फूल बरसाए गए।

पुलिस-मेमोरियल पर पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसी दौरान श्रीनगर के डल झील से वायुसेना के लड़ाकू विमान और ट्रांसपोर्ट विमान ने फ्लाई पास्ट शुरू किया। ये फ्लाई पास्ट केरल की राजधानी त्रिवनंतपुरम तक जाएगा। इसके अलावा एक फ्लाई पास्ट असम के डिब्रूगढ़ से भी शुरू हुआ है जो गुजरात के कच्छ तक जाएगा। चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना के विमान C-130 ने सुखना झील के ऊपर से फ्लाई पास्ट किया। बेंगलूरु में विधानसभा और वॉर मेमोरियल पर आर्मी बैंड ने धुन बजाई।

रविवार को दिल्ली में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान राजपथ, लाल किला, लोटस टेंपल, आर्मी हॉस्पिटल, बेस हॉस्पिटल, गंगाराम अस्पताल और कनॉट प्लेस के ऊपर से गुजरे। मुंबई में लड़ाकू विमान मरीन ड्राइव के ऊपर से गुजरे, जबकि जयपुर, अहमदाबाद, गुवाहाटी, पटना और लखनऊ में स्टेट असेंबली के ऊपर से यह लड़ाकू विमान मार्च पास्ट करते हुए गुजरे।

