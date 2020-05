कोरोना के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए देश पूरी तरह से लॉकडाउन है। लॉकडाउन के कारण प्रवासी मजदूरों के पास ना तो काम है ना ही खाने- पीने का समान खरीदने के लिए पैसे। ऐसे में शहर में रह रहे प्रवासी मजदूर अपने घर वापस जाने के लिए मजबूर हैं। ये मजदूर पैदल, या पटरी के रास्ते, या किसी बहन में छिपकर राज्यों की सीमा पार करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही एक ट्रक मुंबई पुलिस ने पकड़ा है। इस ट्रक में मजदूर ठसाठस भरे हुए थे और ये लोग धारावी से उत्तर प्रदेश जा रहे थे। वरिष्ठ पत्रकार बरखा दत्त ने इसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की हैं।

यूट्यूब चैनल मोजो का एक वीडियो बरखा ने ट्वीट किया है। इस वीडियो में एक ट्रक में प्रवासी मजदूर ठसाठस भरे हुए हैं। मजदूरों ने बताया कि वे लोग उत्तर प्रदेश से हैं और धारावी से इस ट्रक में बैठे हैं। एक मजदूर ने कहा “यहाँ पर हमारे पास खाने के लिए नहीं है, काम भी नहीं है। इसीलिए हम अपने गाँव जा रहे हैं।” एक अन्य मजदूर ने कहा “दो महिना हो गया लॉकडाउन को, न तो हम लोगों को पगार मिली है, ना ही कहीं काम चल रहा है। कोई भी हमें बैठाके नहीं खिलाएगा। कमरे का भाड़ा देना होता है, खाना के लिए पैसे चाहिए। किसी ने हमें एक रुपया नहीं दिया।”

We saw a truck halted by the police in Mumbai. We clambered on & saw scores of Migrant workers crammed in at the back, trying to get a ride to U.P. Desperate & angry, including with the media. “I’d rather die from the virus at home, than die here from hunger” one said. My report pic.twitter.com/RNy640td4a

