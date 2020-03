देश में एकतरफ कोरोना वायरस का प्रकोप फैलता जा रहा है। सरकार की तरफ से लोगों को सुरक्षित रहने के निर्देश दिए जा रहे हैं। देश में कोरोना के चलते अबतक 4 मौत हो चुकी है लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद रमाकांत यादव ने अजीबोगरीब बयान दिया है।

यूपी के आजमगढ़ से सांसद रमाकांत यादव का कहना है कि कोरोना एक छलावा है। NRC,CAA और महंगाई के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए यह मुद्दा उछाला जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि कोरोना दुनिया में हो सकता है लेकिन भारत में नहीं हो सकता है। वह भारत में कोरोना से संक्रमित लोगों को गले लगाने के लिए तैयार हैं।

रमाकांत यादव के इस बयान को डीआइजी सुभाष चंद्र दुबे ने भ्रम फैलाने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि उनके बयान से जनता को परेशानी हो रही है। आजमगढ़ के सिधारी थाने में पूर्व सांसद के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया गया है।

This idiot is more dangerous to the society than #CoronaVirus. He will be responsible for many lives by talking crap & misguiding people. Should be picked up & put in mental hospital. #janta_curfew #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/r22rq9PIv3

— Ashoke Pandit (@ashokepandit) March 21, 2020