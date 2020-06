‘हरियाणा के 103 गांव हिन्दू विहीन हो गए’, वरिष्ठ पत्रकार का दावा- तबलीगी जमात के डर से हुआ पलायन

कोरोना संकट के बीच वरिष्ठ पत्रकार दीपक चौरसिया ने एक ट्वीट कर दावा किया है कि तबलीगी जमात के डर से हरियाणा के 103 गांव हिन्दू विहीन हो गए हैं। चौरसिया ने लिखा कि यहां रहने वाले हिन्दू मुसलमानों के डर से पलायन करने को मजबूर हुए हैं। चौरसिया के यह ट्वीट करते ही कुछ लोग उन्हें ट्रोल करने लगे तो कुछ ने उनका समर्थन भी किया।

चौरसिया ने लिखा “हिन्दुस्तान में दिल्ली से 100 किलोमीटर हरियाणा के मेवात में 103 गांव हिंदू विहीन हो गए है। ये लोग तबलीगी जमात के मेव मुसलमानों के डर से पलायन करने को मजबूर हुए हैं। देखिए मेरे साथ ये खास कवरेज पर।” उसके इस ट्वीट पर एक यूजर ने लिखा “इस आदमी पे कोई एफ़आईआर करवाओ, यह दिन रात आपसी शौहाद्र बिगड़ने का ही काम कर रहा है।” एक ने लिखा “मैं खुद मेवात से हूँ। मानता हूँ यहाँ पर 2-4 घटनाएं किसी आपसी झगड़े से हो जाती है जो हर जगह होती ही रहती है पर यहाँ धर्म परिवर्तन या हिन्दू-मुस्लिम जैसा कुछ नहीं है। बिल्कुल झूठ बोल रहा है यह चौरसिया।” एक ने लिखा “जो नफरत की आग तुम मिडिया वालो देश में लगा रहे हो याद रखना चिंगारी घर नहीं पहचानती।”

मैं खुद मेवात से हूँ. मानता हूँ यहाँ पर 2-4 घटनाएं किसी आपसी झगडे से हो जाती है जो हर जगह होती ही रहती है पर यहाँ धर्म परिवर्तन या हिन्दू-मुस्लिम जैसा कुछ नहीं है. बिल्कुल झूठ बोल रहा है यह चौरसिया. We all are living in peaceful. Nothing like this anchor is saying.

— SuniL Hmse (@india_hmse) June 10, 2020