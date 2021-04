कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण देश की स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत बेहद ही खस्ता हो गई है। कोरोना संक्रमित और उनके परिजन बेड, ऑक्सीजन, रेमडिसिविर और एम्बुलेंस ना मिलने के कारण परेशान हैं। इतना ही नहीं उचित इलाज और अस्पताल में भर्ती नहीं होने पाने के कारण कई मरीज सड़क पर ही दम तोड़ रहे हैं। नोएडा में कोरोना संक्रमितों के परिजन रेमडिसिविर के लिए सीएमओ के पैर पकड़ गिड़गिड़ाने लगे।

दरअसल कुछ कोरोना संक्रमित के परिजन रेमडिसिविर इंजेक्शन की गुहार लगाने के लिए नोएडा के सीएमओ दफ्तर गए थे। इस दौरान कोरोना संक्रमितों की कुछ महिला परिजन रेमडिसिविर के लिए हाथ जोड़कर सीएमओ दीपक ओहरी के सामने मिन्नतें करने लगी। इतना ही नहीं कुछ महिलाओं ने उनके पैर भी पकड़ लिए। महिलाएं सीएमओ के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहने लगीं कि हमें रेमडिसिविर इंजेक्शन उपलब्ध करवा दीजिए। इसपर सीएमओ दीपक ओहरी ने कहा कि ये सब बेकार की बातें मत कीजिए हम आपको रेमडिसिविर दिलवाते हैं।

#WATCH Noida | Families of #COVID19 patients touch the feet of Chief Medical Officer (CMO) Deepak Ohri, requesting him that they be provided with Remdesivir.

