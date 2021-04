अजय शुक्ला

सबसे पहले डीजे का ट्वीट। डीजे ने कथित रूप से कुंभ स्नान का एक फोटो चिपकाया है, जिसमें सफेद लंगोटधारियों का हुजूम गंगा नहा रहा है। फोटो पर टिप्पणी हैः विदेशी भौंचक्के हैं कि हम भारतीय अपने मास्क किस जगह बांधते हैं। प्रख्यात पत्रकार शेखर गुप्ता का व्यंग्य जरा गहरा है। लिखते हैः इट हैपेन्स ओन्ली इन इंडिया…कि कुंभ मेला और चुनावी रैलियां जारी हैं, जबकि सीबीएसई के दसवीं के इम्तहान रद्द हो गए और बारहवीं के स्थगित।

किण्डा जोई नाम के ट्विटर एकाउंट ने बॉलीवुड फिल्म का स्टिल फोटो डाला है। फोटो में आमिर खान को कक्षा दस का छात्र बताया गया है और आर माधवन को कक्षा 12 का छात्र। माधवन के बाप के रूप में परीक्षित साहनी को दिखाया गया है, जो कि दसवीं के छात्र आमिर से कह रहा हैः हाथ जोड़कर गुजारिश है आपसे, दूर रहिए मेरे बेटे से।

Meanwhile at the Haridwar kumbh mela… Foreigners apalled at how low we wear our masks

क्या देश में कोविड वैक्सीन की किल्लत है? इसका जवाब कोई सत्ताधारी तो देगा नहीं, भले ही सरकार वैक्सीन इम्पोर्ट करने जा रही हो। लेकिन, चोरी की वैक्सीन के ग्राहक संभवतः उपलब्ध हैं। संभवतः इसी बात का इशारा टाइम्स ऑफ इंडिया के इस ट्वीट से होता है, जिसमें बताया गया है कि राजस्थान में एक कोल्ड स्टोर से वैक्सीन के 350 डोज़ गुम हो गए।

This happens only in India… That a Kumbh Mela, poll rallies go on… While CBSE cancels Class 10 exams, postpones Class 12 papers, and will review situation on 1 June Kritika Sharma @S_kritika reports#ThePrintEducationhttps://t.co/gy5CwpSUJl — Shekhar Gupta (@ShekharGupta) April 14, 2021

तभी तो स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने साफ कह दिया है कि हमने तो वैक्सीन दे दी हैं। आगे की जिम्मेदारी राज्यों की है। एक ट्वीट में वे लिखते हैः वैक्सीन की कहीं कोई किल्लत नहीं है। भारत सरकार ने सभी राज्यों को वैक्सीन दे दी हैं। अब यह राज्य सरकारों का दायित्व है कि वे टीकाकरण केंद्रों को समयबद्ध तरीके से वैक्सीन उपलब्ध कराएं।

This happens only in India… That a Kumbh Mela, poll rallies go on… While CBSE cancels Class 10 exams, postpones Class 12 papers, and will review situation on 1 June Kritika Sharma @S_kritika reports#ThePrintEducationhttps://t.co/gy5CwpSUJl — Shekhar Gupta (@ShekharGupta) April 14, 2021

कांग्रेस के पास खुशियां जताने के मौके इन दिनों कम ही आ पाते हैं। सो, केंद्र ने जब सीबीएसई की परीक्षाएं रद्द/स्थगित कीं तो उसने इसमें खुशी के लिए अवसर पैदा कर लिया।

There is no shortage of vaccines and Govt of India gives vaccines to every state. It is the job of states to provide vaccine doses at the vaccination centres in a time bound manner with meticulous planning: Union Health Minister Harsh Vardhan pic.twitter.com/WqHg7kZtvI — ANI (@ANI) April 14, 2021

Congress tweet lauds PM Modi for cancelling CBSE 10th board exam https://t.co/1ug6CoiPWi — Hindustan Times (@HindustanTimes) April 14, 2021

पार्टी ने ट्वीट किया कि परीक्षाओं की बाबत यह मांग राहुल और प्रियंका ने की थी। हिन्दुस्तान टाइम्स ने कांग्रेस की बात पर ट्वीट भी डाल दी।