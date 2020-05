Covid-19: दुनिया के दो जाने-माने हेल्थ एक्सपर्ट्स आशीष झा और जोहान गिसेक ने बुधवार को कहा कि कोरोना वायरस अगले साल तक रहने वाला है और भारत में लॉकडाउन में लचीलापन लाने एवं आर्थिक गतिविधियां आरंभ करते समय लोगों के बीच विश्वास पैदा करने की जरूरत है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से संवाद के दौरान दोनों विशेषज्ञों ने इस बात पर भी जोर दिया कि कोरोना के संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए बड़े पैमाने पर जांच की जाए और बुजुर्गों, गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोगों एवं अस्पतालों में मरीजों पर विशेष ध्यान दिया जाए।

मगर राहुल गांधी तब सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए जब उन्होंने आशीष झा से वैक्सीन के बारे में पूछा। कांग्रेस नेता ने पूछा, ‘ये बताइए भैया की वैक्सीन कब आएगी?’ इसके जवाब में हेल्थ एक्सपर्ट झा ने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि वैक्सीन अगले साल तक कहीं ना कहीं आ जाएगी। वैक्सीन पर कांग्रेस नेता के इस सवाल पर सोशल मीडिया में उनको खूब ट्रोल किया जा रहा है।

एक यूजर @coolfunnytshirt लिखते हैं, ‘तुम वैक्सीन के बारे में पूछ रहे हो या सब्जी वाले से पूछ रहे हो। ये भैया पत्ता गोभी कब तक आएगी?’ कंगना @KRforINDIA लिखती हैं, ‘ये वैक्सीन की नहीं, सब्जी मंडी में मोल भाव कर रहे हैं।’ काशी @terikahkelunga लिखते हैं ‘उम्र पचपन की और बात बचपन की ही करते हैं। शुभेंदु @BBTheorist लिखते हैं, ‘क्या राहुल गांधी ने उन्हें भैया सिर्फ इसिलए कहा क्योंकि हॉवर्ड एक बिहारी हैं?’ दलीप पंचोली @DalipPancholi लिखते हैं, ‘पीछे दादी हंस रही हैं।’

यहां देखें वीडियो-

"Yeh bhaiya bataiye ki vaccine kab aayegi?," Rahul Gandhi to public health expert Prof Ashish Jha, to which Jha says, "I am very confident a vaccine will come by next year". pic.twitter.com/xBUb6zLXKI

— ANI (@ANI) May 27, 2020