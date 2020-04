COVID-19 संकट और Lockdown के बीच रविवार को देश के विभिन्न हिस्सों में दिवाली जैसा माहौल रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर लोगों ने दीया-बाती जलाए। टॉर्च और मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन कर एकजुटता का संदेश दिया।

कुछ इलाकों में लोगों ने शंख बजाए, जबकि कई जगहों पर पटाखे फोड़ कर लोगों ने कोरोना संकट के दौर में एकजुटता और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया। हालांकि, कुछ क्षेत्रों में रात नौ बजे से पहले ही लोगों ने घर की बाल्कनियों, छज्जों, खिड़कियों और गेट के बाहर दीप जला लिए थे।

इसी बीच, राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने आवास पर बत्तियां बुझाकर रात नौ बजे दीया जलाए। उनके अलावा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उनके परिवार के सदस्यों ने भी रात नौ बजे एकजुटता और सकारात्मकता दर्शाने के लिए मोमबत्तियां जलाईं।

#WATCH Karnataka: People have turned off the lights of their houses in Bengaluru, following the appeal of PM Modi to switch off all lights of houses today at 9 PM for 9 minutes&just light a candle, ‘diya’ or mobile’s flashlight, to mark the fight against #Coronavirus. pic.twitter.com/L4gWRnYA9m

— ANI (@ANI) April 5, 2020