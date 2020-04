कोरोनावायरस संकट के बीच जारी लॉकडाउन का पालन रमजान में भी जारी है। आज रमजान शुरू होने के बाद जामा मस्जिद में सुबह की नमाज के लिए भीड़ नहीं जुटी। यहां लॉकडाउन के बीच सड़कें बिल्कुल खाली रहीं।

Delhi: Jama Masjid area wears a deserted look as people remain indoors and refrain from public gathering amid the #CoronavirusLockdown; the holy month of #Ramzan commences today. pic.twitter.com/khJ065BNVT